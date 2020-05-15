В Беларуси обещали ощутимо уменьшить сроки отключения горячей воды. И уменьшили – на один день

Источник материала: KYKY

Еще зимой коммунальщики обещали , что сроки отключения горячей воды в Минске существенно уменьшатся – до трех-четырех дней вместо 14-и. Сроки действительно сократятся, но... на один день. И не с этого, а со следующего года. Это закреплено в постановлении Совета министров республики, который приняли 14 мая.

Напомним, начать отключать горячую воду в 2020-м хотели с 11 мая – после окончания отопительного сезона. Обещали, что первыми на очереди по отключениям станут некоторые дома в Степянке, районе метро «Партизанская» и так далее. Но затем плановые отключения горячей воды перенесли на 1 июня. Как пояснили в Мингорисполкоме, это связано с эпидемией коронавируса, во время которой людям лучше всего выполнять гигиенические процедуры в достаточном объеме.

В новом постановлении также сказано, что все работы на сетях подготовке их к зимнему периоду должны завершиться до 20 сентября – тогда же, по идее, закончится «сезон тазиков».