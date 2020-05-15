ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси обещали ощутимо уменьшить сроки отключения горячей воды. И уменьшили – на один день

15.05.2020 18:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Еще зимой коммунальщики обещали, что сроки отключения горячей воды в Минске существенно уменьшатся – до трех-четырех дней вместо 14-и. Сроки действительно сократятся, но... на один день. И не с этого, а со следующего года. Это закреплено в постановлении Совета министров республики, который приняли 14 мая.

Напомним, начать отключать горячую воду в 2020-м хотели с 11 мая – после окончания отопительного сезона. Обещали, что первыми на очереди по отключениям станут некоторые дома в Степянке, районе метро «Партизанская» и так далее. Но затем плановые отключения горячей воды перенесли на 1 июня. Как пояснили в Мингорисполкоме, это связано с эпидемией коронавируса, во время которой людям лучше всего выполнять гигиенические процедуры в достаточном объеме.

В новом постановлении также сказано, что все работы на сетях подготовке их к зимнему периоду должны завершиться до 20 сентября – тогда же, по идее, закончится «сезон тазиков».

Читайте по теме: У вас отключили горячую воду? Вот 15 причин, почему это круто

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще зимой коммунальщики обещали, что сроки отключения горячей воды в Минске существенно уменьшатся – до трех-четырех дней вместо 14-и. Сроки действительно...
 
Новости дня
Новости
 
В отделения БПС-Сбербанка теперь можно попасть по записи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика