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В Беларуси обещали ощутимо уменьшить сроки отключения горячей воды. И уменьшили – на один день
15.05.2020 18:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Еще зимой коммунальщики
Напомним, начать отключать горячую воду в 2020-м хотели с 11 мая – после окончания отопительного сезона. Обещали, что первыми на очереди по отключениям станут некоторые дома в Степянке, районе метро «Партизанская» и так далее. Но затем плановые отключения горячей воды перенесли на 1 июня. Как
В новом постановлении также сказано, что все работы на сетях подготовке их к зимнему периоду должны завершиться до 20 сентября – тогда же, по идее, закончится «сезон тазиков».
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