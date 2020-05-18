Когда Польша откроет границы для беларусов? Власти дали «осторожный» ответ

Источник материала: KYKY

Власти Польши готовятся открыть границы с 15 июня. Так сказала вице-премьер-министр и министр развития страны Ядвига Эмилевич, сообщает Polsatnews.

Как вы понимаете, пока все предварительно. Польское правительство намерено открывать границы синхронно с другими европейскими странами, но нужно учитывать, что пандемия еще может изменить эти планы. «Мы предполагаем, что если ситуация будет развиваться не такими быстрыми темпами, как сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю об этом с большой осторожностью», – сделала акцент вице-премьер.

Также Эмилевич перечислила условия, при которых Польша откроет границы с соседними странами. «Если страны, граничащие с нами, имеют контролируемую эпидемическую ситуацию, имеют определенные стандарты безопасности и гигиены, аналогичные нашим, и готовы открыться в нашем направлении, то мы должны применять принципы партнерства», – подчеркнула она.

Фото обложки: Gohar Dashti.