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Минздрав: в Беларуси на 22 мая 932 новых заражения и 5 смертей
22.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 22 мая, в стране всего 34303 положительных тестов и 190 смертей.
По информации Минздрава, количество выздоровевших выросло до 12833, число тестов – до 419004.
За все время распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались от коронавируса 190 человек, у большинства из которых наблюдались хронические заболевания. Таким образом, в стране за последние сутки:
Вчера стало известно, что рекордный прирост заражений за все время пандемии
Напомним, замминистра здравоохранения Елена Богдан 19 мая
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По состоянию на 22 мая, в стране всего 34303 положительных тестов и 190 смертей. По информации Минздрава, количество выздоровевших выросло до 12833, число тестов – до 419004.
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