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Минздрав: в Беларуси на 22 мая 932 новых заражения и 5 смертей

22.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 22 мая, в стране всего 34303 положительных тестов и 190 смертей.

По информации Минздрава, количество выздоровевших выросло до 12833, число тестов – до 419004.

За все время распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались от коронавируса 190 человек, у большинства из которых наблюдались хронические заболевания. Таким образом, в стране за последние сутки:

  • положительных тестов - 34303 (+932)
  • выздоровели - 12833 (+776)
  • на лечении - 21280 (+151)
  • умерли - 190 (+5)
  • проведено тестов - 419004 (+15768).

На 21 мая было зарегистрировано 33 тысяч 371 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 12 тысяч 57 пациентов. Количество смертей составляло цифру 185, таким образом, за сутки прибавилось 5 летальных исходов.

Вчера стало известно, что рекордный прирост заражений за все время пандемии произошел в мире именно за 21 мая. В мире было зафиксировано 106 тысяч новых заражений коронавирусом. В ВОЗ считают, что будет и вторая волна заражений.

Напомним, замминистра здравоохранения Елена Богдан 19 мая заявила, что тестов в Беларуси проводится достаточное количество. Ранее она говорила, что в стране наметилось плато. И действительно, официальная статистика выдает практически одинаковые результаты каждые сутки, однако, рост количества заболевших остается большим.

 
 
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По состоянию на 22 мая, в стране всего 34303 положительных тестов и 190 смертей. По информации Минздрава, количество выздоровевших выросло до 12833, число тестов – до 419004.
 
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