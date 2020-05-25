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Кибергигиена в условиях пандемии и дистанционной работы
25.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Какие потери может повлечь за собой взлом систем и утечка данных? Какие ключевые правила кибербезопасности нужно соблюдать – при переходе на удаленную работу? Рассказывает директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина Ганкович.
Даже в современном цифровом обществе еще сильна позиция – да кому нужны мои данные? Зачем я буду жертвовать личным временем и удобством, чтобы избежать каких-то абстрактных и маловероятных атак?
Это очень опасное мнение.
Сформулируйте конкретный список рисков, которые ждут компанию в случае утечки данных и обсудите эти пункты с командой. Вы должны буквально увидеть страх перед кибератакой в глазах сотрудников. Вопрос информационной безопасности бизнеса – это всегда разумная паранойя.
Следующий шаг – написание четкого чек-листа по информационной безопасности. Каждый сотрудник должен пройтись по нему и выполнить все пункты.
И первое, что должны сделать вы как руководитель: отправить команду на «удаленку» вместе с рабочей техникой. Если это объемные и тяжелые устройства, нужно организовать их транспортировку. Например, вызвать для сотрудника такси.
Какими бывают цифровые атаки?
Целевая
Злоумышленники хотят украсть именно ваши данные или данные компании, в которой вы работаете.
Нецелевая
Не направлена персонально на вас. Под угрозой оказываются все уязвимые системы. И если ваша информация плохо защищена – вы можете попасть «под раздачу».
Как это может происходить?
Огромное
количество взломов серверов, сайтов,
заражение
персональных устройств происходит в
автоматическом режиме – вследствие
масштабной хакерской
активности.
Следующий
пример – даже на вполне приличных сайтах
может быть внедрен вредоносный код.
Если на вашем компьютере не установлен антивирусный софт, устройство может
быть инфицировано.
А если не соблюдать правила – что будет?
Есть четкое определение самого термина «информационная безопасность». Это процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. Если нарушается хоть один из этих компонентов, ситуация для бизнеса становится критически опасной.
Хакеры могут перехватить ваши письма, отчеты, договоры, заказы, платежки. Могут уничтожить, повредить файлы и целые базы данных компании. Могут заблокировать доступ к нужной информации, если вы использовали внешние системы для хранения данных.
Так как же свести риски к минимуму?
Интернет-соединение
Попросите сотрудников установить надежный пароль на своих домашних Wi-Fi сетях. Дайте им рекомендацию на время работы из дома: ограничить подключение сторонних устройств к домашнему интернету. Заключите новый корпоративный контракт на мобильный интернет, если кто-либо из сотрудников не уверен в безопасности своей сети.
Доступ к корпоративным ресурсам
Для доступа к ресурсам компании сотрудники обязательно должны проходить двухфакторную авторизацию и вводить одноразовые пароли. Пароли нужно делать сложными, а лучше – генерировать их через менеджеры паролей.
Нельзя хранить логин и пароль на листочках или в незашифрованных электронных файлах. Здесь также советую прибегнуть к помощи специальных менеджеров паролей – для хранения доступов к корпоративным ресурсам.
Например, наша компания пользуется приложениями 1password и LastPass, но без установки расширения для браузера. За настройкой подобных приложений стоит обратиться к системному администратору или другому специалисту, который отвечает за информационную безопасность офиса.
Софт
Ни в коем случае нельзя пользоваться нелицензионным ПО.
Нельзя без консультации с вашим техническим специалистом подключать любые плагины и приложения, которые не имеют отношения к рабочему процессу.
Control + Shift + кнопка питания – блокировка экрана
Работа с почтой
Конечно, это только базовые меры. И они не могут гарантировать на 100%, что хакеры не пробьют защиту компании. Но такая профилактика поможет хотя бы на первых порах настроить безопасную работу из дома. Ведь сейчас безопасность во всех сферах – на первом месте.
Фото: предоставлено «Битрикс24»
Источник: Myfin.by
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