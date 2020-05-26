Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных

Источник материала: Вороновская газета





В Японии успешно испытали на животных вакцину от коронавируса , сообщает The Nikkei. У подопытных животных после вакцинации выработались необходимые антитела.

Вакцина разработана компанией AnGes в сотрудничестве с Осакским университетом. В июле планируется начать клинические исследования вакцины с участием людей.

В сентябре компания рассчитывает перейти к полномасштабным испытаниям, передает ТАСС , а к концу года получить разрешение на производство.

Ранее премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония намерена предложить создать международный орган по управлению патентами на вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить поставки в развивающиеся страны.

С начала пандемии в мире зарегистрировано около 5,4 млн заражений коронавирусом и свыше 340 тыс. летальных исходов.

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