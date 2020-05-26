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Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных
26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Японии успешно испытали на животных вакцину от
Вакцина разработана компанией AnGes в сотрудничестве с Осакским университетом. В июле планируется начать клинические исследования вакцины с участием людей.
В сентябре компания рассчитывает перейти к полномасштабным испытаниям, передает
Ранее премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония намерена предложить создать международный орган по управлению патентами на вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить поставки в развивающиеся страны.
С начала пандемии в мире зарегистрировано около 5,4 млн заражений коронавирусом и свыше 340 тыс. летальных исходов.
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В Японии успешно испытали на животных вакцину от коронавируса, сообщает The Nikkei. У подопытных животных после вакцинации выработались необходимые антитела....
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