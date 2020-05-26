ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных

В Японии успешно испытали на животных вакцину от коронавируса, сообщает  The Nikkei. У подопытных животных после вакцинации выработались необходимые антитела.

Вакцина разработана компанией AnGes в сотрудничестве с Осакским университетом. В июле планируется начать клинические исследования вакцины с участием людей.

В сентябре компания рассчитывает перейти к полномасштабным испытаниям, передает ТАСС, а к концу года получить разрешение на производство.

Ранее премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония намерена предложить создать международный орган по управлению патентами на вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить поставки в развивающиеся страны.

С начала пандемии в мире зарегистрировано около 5,4 млн заражений коронавирусом и свыше 340 тыс. летальных исходов.

http://sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии успешно испытали на животных вакцину от коронавируса, сообщает  The Nikkei. У подопытных животных после вакцинации выработались необходимые антитела....
 
Новости дня
Новости
 
Японская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика