Лукашенко учит людей крутиться: Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит









СТВ слова Александра Лукашенко. — Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире — дело не в Беларуси даже сейчас — ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем оказывать всем, кто может работать, но не работает в силу этой ситуации, то, не дай бог, это протянется до зимы — что мы будем делать в октябре? — приводитслова Александра Лукашенко.





Глава государства привел в пример спортивные объекты, которые в связи с коронавирусом население меньше стало посещать или вообще не посещает.





— А кто сегодня запрещал спортивным объектам работать? Никто. Работайте на улице. В зале не можете работать, маски надо надевать, еще что-то? Работайте на улице, — посоветовал Александр Лукашенко. — Ищите варианты, как — я приводил пример — делают рестораны. Не ходят люди в рестораны — домой везут обед, на дом заказывают. Так и здесь: надо вертеться, надо крутиться.