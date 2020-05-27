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Лукашенко учит людей крутиться: Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит

27.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава государства дал советы спортивным организациям, как выжить во время пандемии.



— Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире — дело не в Беларуси даже сейчас — ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем оказывать всем, кто может работать, но не работает в силу этой ситуации, то, не дай бог, это протянется до зимы — что мы будем делать в октябре? — приводит СТВ слова Александра Лукашенко.

Глава государства привел в пример спортивные объекты, которые в связи с коронавирусом население меньше стало посещать или вообще не посещает.

— А кто сегодня запрещал спортивным объектам работать? Никто. Работайте на улице. В зале не можете работать, маски надо надевать, еще что-то? Работайте на улице, — посоветовал Александр Лукашенко. — Ищите варианты, как — я приводил пример — делают рестораны. Не ходят люди в рестораны — домой везут обед, на дом заказывают. Так и здесь: надо вертеться, надо крутиться.
 
 
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Глава государства дал советы спортивным организациям, как выжить во время пандемии.
 
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