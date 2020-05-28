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Boeing возобновил производство 737 MAX

28.05.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Boeing возобновил производство 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила производство лайнеров 737 MAX, приостановленное еще в январе. Об этом 27 мая заявило руководство корпорации, передает ТАСС.

В опубликованном компанией заявлении говорится, что производство самолетов будет возобновлено на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон). При этом производство пока будет придерживаться довольно низких объемов из-за пандемии коронавируса и предпринимаемых в связи с этим мер обеспечения безопасности труда. В то же время в сообщении отмечается, что с течением времени корпорация намерена увеличивать данный показатель. 

Напомним, решение о приостановке производства лайнеров модели 737 MAX было принято еще в январе. До этого компания заявляла о сокращении объемов выпуска. Причиной тому стали сразу две авиакатастрофы – 28 октября 2018 года в Индонезии, жертвами которой стали 189 человек и 10 марта 2019 года в Эфиопии, где погибли 157 человек. 

По итогам расследования обоих авиакатастроф стало известно, что их причиной стали сбои в работе системы улучшения характеристик маневренности, после чего многие страны отказались от использования самолетов данной модели. 

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Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила производство лайнеров 737 MAX, приостановленное еще в январе. Об этом 27 мая заявило руководство корпорации,...
 
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