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«Белшина» опять не удержала победу. Клуб из Бобруйска до сих пор не вкусил радости от виктории
30.05.2020 19:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 мая продолжился 11-й тур
В Бобруйске в драматичном матче «Славия» на последних минутах вырвала победу у «Белшины». «Шинники» продолжают замыкать турнирную таблицу.
Вчера
В этом туре в «вышку» вернется «Минск», который был на карантине из-за коронавируса и пропускал две игры. К столичной команде приедет «Слуцк», который подрастерял стартовый запал. Вполне возможно, что «сахарные» смогут наконец добыть победу, ведь минская команда явно потеряла тонус.
А еще в туре два матча смело претендуют на звание хитов. Начнем с Бреста. Там состоится дерби, «Рух» примет местное «Динамо». Дела у которого идут в последние недели совсем плохо.
Напомним, чемпион вначале проиграл в гостях «Энергетику-БГУ». Затем был бит у себя дома БАТЭ, а на закуску проиграл борисовчанам же в финале Кубка Беларуси, пропустив единственный гол на 121-й минуте! Тут впору развалиться и начать думать о будущем сезоне и квалификации Лиги чемпионов в этом.
А еще «Рух» идет выше по дистанции, пусть и всего на одно очко. Одним словом, брестчанам 31 мая будет весело. Их ждет дерби и пикет жены блогера Сергея Тихановского.
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Вторым гвоздем станет игра в Минске 30 мая, где столичное «Динамо» примет «Шахтер». Команда Леонида Кучука продолжает буксовать, в прошлом туре она не смогла в Витебске добыть победу, увезя всего один балл. А вот «Шахтер» прет, как танк, и пока является самым опасным преследователем БАТЭ.
Минское «Динамо» в этом году, похоже, решает вопрос попадания на четвертое место, чтобы сыграть в новом турнире УЕФА в будущем году. А вот «горняки» всерьез собрались добыть золото первенства. Конечно, их могут притормозить те же «студенты» и «автозаводцы», но все же «Шахтер» выглядит предпочтительнее. Матч в Минске по накалу будет яростным, не пропустите!
Видео:
Из других интересных игр отметим матч в Молодечно, где «Энергетик-БГУ» сыграет против «Витебска». И если обыграет его, а БАТЭ потеряет очки с «Ислочью», то «студенты» возглавят турнирную таблицу. Как вам такие перспективы? Воодушевляют смотреть белорусский футбол?
30 мая состоятся еще два матча:
«Белшина» — «Славия» — 2:3
Бобруйск. 30 мая. Стадион «Спартак».
Судьи: С. Красников (Гродно), А. Яцкевич, И. Спургяш (оба — Минск).
«Белшина»: Туранок (к) — Соланович (Барковский, 82), Кучинский, Глебко, Ковель, Нечаев, Одеоибо, Башилов, Рекиш (Бордуков, 46), Ясюкевич, Маляров (Бежонов, 62).
«Славия»: Барановский (к) — Пантя, Недашковский, Потапов, Жук, Костров (Слюсар, 46), Мякиш (Ковалевский, 55), Чухлей, Котляров (Шевченко, 46), Нар, Тетте.
Голы: 1:0 — Башилов (16). 2:0 — Соланович (24). 2:1 — Недаковский (33). 2:2 — Ковель (78, автогол). 2:3 — Нар (90).
Предупреждения: Глебко (22), Недашковский (43), Башилов (54), Бордуков (67), Нечаев (69).
«Белшине» фатально не везет! Даже тренер «Шахтера» считает, что бобруйчане находятся не на своем месте в турнирной таблице. Но, как бы то ни было, команда из Бобруска пока не знает побед, упустив ее и сегодня.
Первый тайм складывался неплохо для хозяев поля. Они открыли счет уже на 16-й минуте, отличился Михаил Башилов. Буквально через шесть минут Владислав Соланович удвоил счет. Казалось, что вот оно — поперло! Но еще до перерыва «Славия» отыграла один мяч. Гол на свой счет записал Юрий Недашковский.
Второй тайм до 70-й минуте был не очень яркий. «Белшина» явно играла на удержание, за что и поплатилась.
На 78-й минуте Леонид Ковель срезал мяч в собственные ворота, а на 90-й «Белшину» добил Нар, забив победный гол.
Бобруйск продолжает болтаться на самом дне, хотя потенциал у команды есть.
«Динамо-Минск» — «Шахтер» — 0:0
Матч начался.
31 мая увидим еще три игры:
«Энергетик-БГУ» — ФК «Витебск», 16.00;
БАТЭ — «Ислочь», 18.00;
«Рух» — «Динамо-Брест», 20.00.
В первый день лета тур завершится в Минске:
ФК «Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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30 мая двумя матчами продолжился 11 тур чемпионата Беларуси по футболу. В Бобруйске «Белшина» не смогла обыграть «Славию».
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