«Белшина» опять не удержала победу. Клуб из Бобруйска до сих пор не вкусил радости от виктории

Источник материала: Tut.by

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30 мая продолжился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Треть турнира позади, БАТЭ на вершине, им в спину дышат «студенты», а за ними недалеко «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер».

В Бобруйске в драматичном матче «Славия» на последних минутах вырвала победу у «Белшины». «Шинники» продолжают замыкать турнирную таблицу.

Вчера «автозаводцы» добыли волевую победу над аутсайдером и своими соседями из Смолевичей. Команда Юрия Пунтуса продолжает бодро преследовать лидера.

В этом туре в «вышку» вернется «Минск», который был на карантине из-за коронавируса и пропускал две игры. К столичной команде приедет «Слуцк», который подрастерял стартовый запал. Вполне возможно, что «сахарные» смогут наконец добыть победу, ведь минская команда явно потеряла тонус.



БАТЭ не остановить! Команда за пять дней два раза обыграла чемпиона из Бреста. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А еще в туре два матча смело претендуют на звание хитов. Начнем с Бреста. Там состоится дерби, «Рух» примет местное «Динамо». Дела у которого идут в последние недели совсем плохо.

Напомним, чемпион вначале проиграл в гостях «Энергетику-БГУ». Затем был бит у себя дома БАТЭ, а на закуску проиграл борисовчанам же в финале Кубка Беларуси, пропустив единственный гол на 121-й минуте! Тут впору развалиться и начать думать о будущем сезоне и квалификации Лиги чемпионов в этом.

А еще «Рух» идет выше по дистанции, пусть и всего на одно очко. Одним словом, брестчанам 31 мая будет весело. Их ждет дерби и пикет жены блогера Сергея Тихановского.

Опрос Что будет с чемпионом в этом году? Брест провалит чемпионат и вылетит на ранней стадии Лиги чемпионов 58% В Бресте сменится тренер и дела пойдут в гору 13% В Бресте сменится тренер, но это команде не поможет 22% Тренер останется и все исправится 6% С этого устройства голос уже учтен 997 ответов

Вторым гвоздем станет игра в Минске 30 мая, где столичное «Динамо» примет «Шахтер». Команда Леонида Кучука продолжает буксовать, в прошлом туре она не смогла в Витебске добыть победу, увезя всего один балл. А вот «Шахтер» прет, как танк, и пока является самым опасным преследователем БАТЭ.

Минское «Динамо» в этом году, похоже, решает вопрос попадания на четвертое место, чтобы сыграть в новом турнире УЕФА в будущем году. А вот «горняки» всерьез собрались добыть золото первенства. Конечно, их могут притормозить те же «студенты» и «автозаводцы», но все же «Шахтер» выглядит предпочтительнее. Матч в Минске по накалу будет яростным, не пропустите!

Видео: АБФФ TV

Из других интересных игр отметим матч в Молодечно, где «Энергетик-БГУ» сыграет против «Витебска». И если обыграет его, а БАТЭ потеряет очки с «Ислочью», то «студенты» возглавят турнирную таблицу. Как вам такие перспективы? Воодушевляют смотреть белорусский футбол?





30 мая состоятся еще два матча:

«Белшина» — «Славия» — 2:3

Бобруйск. 30 мая. Стадион «Спартак».

Судьи: С. Красников (Гродно), А. Яцкевич, И. Спургяш (оба — Минск).

«Белшина»: Туранок (к) — Соланович (Барковский, 82), Кучинский, Глебко, Ковель, Нечаев, Одеоибо, Башилов, Рекиш (Бордуков, 46), Ясюкевич, Маляров (Бежонов, 62).

«Славия»: Барановский (к) — Пантя, Недашковский, Потапов, Жук, Костров (Слюсар, 46), Мякиш (Ковалевский, 55), Чухлей, Котляров (Шевченко, 46), Нар, Тетте.

Голы: 1:0 — Башилов (16). 2:0 — Соланович (24). 2:1 — Недаковский (33). 2:2 — Ковель (78, автогол). 2:3 — Нар (90).

Предупреждения: Глебко (22), Недашковский (43), Башилов (54), Бордуков (67), Нечаев (69).

«Белшине» фатально не везет! Даже тренер «Шахтера» считает, что бобруйчане находятся не на своем месте в турнирной таблице. Но, как бы то ни было, команда из Бобруска пока не знает побед, упустив ее и сегодня.

Первый тайм складывался неплохо для хозяев поля. Они открыли счет уже на 16-й минуте, отличился Михаил Башилов. Буквально через шесть минут Владислав Соланович удвоил счет. Казалось, что вот оно — поперло! Но еще до перерыва «Славия» отыграла один мяч. Гол на свой счет записал Юрий Недашковский.

Второй тайм до 70-й минуте был не очень яркий. «Белшина» явно играла на удержание, за что и поплатилась.

На 78-й минуте Леонид Ковель срезал мяч в собственные ворота, а на 90-й «Белшину» добил Нар, забив победный гол.

Бобруйск продолжает болтаться на самом дне, хотя потенциал у команды есть.

«Динамо-Минск» — «Шахтер» — 0:0

Матч начался.

31 мая увидим еще три игры:

«Энергетик-БГУ» — ФК «Витебск», 16.00;

БАТЭ — «Ислочь», 18.00;

«Рух» — «Динамо-Брест», 20.00.

В первый день лета тур завершится в Минске:

ФК «Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 10 22 «Торпедо-БелАЗ» 11 21 «Энергетик-БГУ» 10 21 «Шахтер» 10 18 ФК «Слуцк» 10 17 «Ислочь» 10 15 «Славия» 10 15 «Рух» 10 14 «Неман» 10 14 ФК «Витебск» 10 13 «Динамо» (Брест) 10 13 «Динамо» (Минск) 10 13 ФК «Городея» 11 12 ФК «Минск» 8 10 ФК «Смолевичи» 10 4 «Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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