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«Я в отпуске за свой счет, муж больше месяца лечился от коронавируса». Антикризисный бюджет семьи на съемной квартире
31.05.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Я с 30 марта в отпуске за свой счет, муж больше месяца провел в больнице с коронавирусом. В мае жили на деньги, которые откладывали на отпуск», — рассказывает Ирина, приславшая свою историю на конкурс «
«На еду на двоих уходит до 400 рублей в месяц»
Вместе со своим мужем она живет на съемной квартире.
— Муж работает на мясном производстве, получает 1000−1100 рублей. Я работаю в фотошколе — зарплата колеблется от 750 до 1000 рублей в зависимости от сезонности. Иногда по работе предлагают подработать мне, тогда еще +120/170 рублей к зарплате, но такое бывает, к сожалению, реже, чем хотелось бы.
Каждый месяц по обязательным платежам у нас выходит так:
— 600−630 рублей за съемную квартиру (в зависимости от курса);
Уже, наверное, год ищем вариант жилья подешевле, но каждый раз либо не успеваем (уже снял кто-то быстрее нас), либо там такие условия и по условиям договора нельзя ничего менять, что вообще неясно, в своем ли уме тот, кто это жилье сдает.
Но вернемся к расчетам. На еду на двоих у нас выходит 280−400 рублей в месяц. В зависимости от сезонности и от передачек «огородных» родителей. Бытовую химию и всякие девчачьи штучки покупаем обычно один раз в 4 месяца на скидках, выходит по чеку 150−200 рублей.
«За одеждой два раза в год — в Белосток, в театр — по билетам от профкома»
Одежду и обувь в основном покупаем в Белостоке 2 раза в год на распродажах. Если что-то прямо очень-очень срочно нужно, в основном одалживает подружка поносить либо ищем акции в Минске. Но последнее за все время было один раз — на незапланированный тематический корпоратив.
Как-то так получается, что особо мы никуда не ходим, летом и весной — шашлыки с друзьями, отдых на озере. Новый год с друзьями. Даже дни рождения не всегда отмечаем, потому что часто по работе заняты и все сводится к вечеру вдвоем.
В основном проводим время вдвоем дома или на прогулках. Иногда ходим в театр (билеты от профкома бесплатно). Покупаем книги раз в пару месяцев (30−70 рублей). Ездим в Гродно к родным на поезде раз в 2−3 месяца на пару дней. Даже пиццу и суши научились готовить и, если что, делаем дома.
Деньги от подработки и каких-то незапланированных надбавок всегда откладываем, покупаем валюту. Да и так по возможности откладываем, что можем. Так, в прошлом году смогли съездить во Львов и Италию на 7 дней (экскурсионный тур).
В OZ.by купили финансовый планер, после того как стали жить вместе. Все расходы и доходы планируем в основном вместе (кроме покупки еды, это моя вотчина) и записываем.
«Когда закончится мой отпуск за свой счет, не знаю»
Но ситуация, к сожалению, с начала апреля у нас кардинально изменилась.
Муж 11 апреля попал в больницу с пневмонией двухсторонней и диагнозом «коронавирус». Выписали его оттуда только 14 мая.
Откладывали с января деньги на отдых, и в этой ситуации они очень пригодились.
Апрель прошел, как обычно в плане финансов, там были наши зарплаты .
В мае на все обязательные платежи потратили те деньги, которые откладывали на отдых. С деньгами на лекарства и еду помогают родители (в основном сейчас готовим холодец, супы, сосиски и крупы, поскольку этого хватает надолго и по деньгам не так затратно выходит, как раньше). Но, если честно, еда стала однообразной и очень не хватает фруктов и некоторых овощей.
Еще сейчас веду переговоры с банком, чтобы дали отсрочку на 3 месяца по оплате платежей. Так же на встречу пошла хозяйка квартиры и разрешила оплату июня разделить на 3 части и оплачивать до сентября.
Надеюсь, очень скоро все наладится и мы вернемся к обычной жизни.
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«Я в отпуске за свой счет, муж больше месяца лечился от коронавируса». Антикризисный бюджет семьи на съемной квартире
«Я с 30 марта в отпуске за свой счет, муж больше месяца провел в больнице с коронавирусом. В мае жили на деньги, которые откладывали на отпуск», - рассказывает Ирина,...
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