ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусов пустят за границу по специальной справке: вот где её взять

05.06.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Страны ЕС постепенно открываются и называют условия, по которым впустят иностранцев на свою территорию. Так, въезд в Литву разрешат гражданам тех стран, где за последние две недели зарегистрировано менее 25 случаев ковида на 100 тысяч населения. В Беларуси сейчас – около 140 на 100 тысяч, передает TUT.by.

По советам ВОЗ страны Европы раздумывают над тем, чтобы принимать иностранных туристов в том случае, если у них есть официальное подтверждение об отсутствии коронавируса. Беларуский Минздрав заверил, что такой документ в нашей стране уже разработали.

Выдать справку может Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (улица Казинца, 50). Здесь проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе. Цена для граждан Беларуси – 41,38 рубля, для нерезидентов – 56,63 рубля.

Только тем, кто захочет пройти тестирование, нужно будет взять с собой паспорт и копии билетов в ту страну, куда они собираются съездить. Результат отдадут на двух языках – русском и английском.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны ЕС постепенно открываются и называют условия, по которым впустят иностранцев на свою территорию. Так, въезд в Литву разрешат гражданам тех стран, где за...
 
Новости дня
Новости
 
Работники Шарковщинского РОЧС присоединились к акции «Чистый водоем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика