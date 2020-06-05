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Беларусов пустят за границу по специальной справке: вот где её взять
05.06.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Страны ЕС постепенно открываются и называют условия, по которым впустят иностранцев на свою территорию. Так, въезд в Литву разрешат гражданам тех стран, где за последние две недели зарегистрировано менее 25 случаев ковида на 100 тысяч населения. В Беларуси сейчас – около 140 на 100 тысяч,
По советам ВОЗ страны Европы раздумывают над тем, чтобы принимать иностранных туристов в том случае, если у них есть официальное подтверждение об отсутствии коронавируса. Беларуский Минздрав заверил, что такой документ в нашей стране уже разработали.
Выдать справку может Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (улица Казинца, 50). Здесь проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе. Цена для граждан Беларуси – 41,38 рубля, для нерезидентов – 56,63 рубля.
Только тем, кто захочет пройти тестирование, нужно будет взять с собой паспорт и копии билетов в ту страну, куда они собираются съездить. Результат отдадут на двух языках – русском и английском.
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Страны ЕС постепенно открываются и называют условия, по которым впустят иностранцев на свою территорию. Так, въезд в Литву разрешат гражданам тех стран, где за...
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