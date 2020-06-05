ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

70 рублей за штуку. Милиция задержала минчан, которые нелегально продавали тесты на COVID-19

05.06.2020 15:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали с поличным двух мужчин, которые незаконно продавали тест-системы на определение антител к COVID-19. Об этом сообщает столичная милиция.


Фото: милиция Минска

3 июня милиция задержала с поличным 28-летнего минчанина. Он пояснил, что 10 тестов на выявление коронавирусной инфекции приобрел в России через интернет. Купил за 30 белорусских рублей за штуку, в Минске их продавал по 70 рублей.

По такой же схеме работал и 37-летний житель Минска, задержанный накануне. Мужчина пояснил, что приобрел 30 тестов в Беларуси у неизвестного и также планировал продавать вдвое дороже через интернет. Продавцы тестов знакомы не были.

Милиция изъяла 40 тест-систем на определение антител к COVID-19. Против минчан составили административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению каналов поступления тест-систем на нелегальный рынок.

Добавим, что в Беларуси подобные тесты легально не продают. Платно в медицинских центрах пройти исследование на коронавирус также нельзя, его делают только по медицинским показаниям.

Сейчас Минздрав определяет перечень поликлиник, где можно будет сдать тест платно, если собираешься за границу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один мужчина пояснил, что 10 тестов на выявление коронавирусной инфекции приобрел в России через интернет. Купил за 30 белорусских рублей за штуку, в Минске их...
 
Новости дня
Новости
 
Беларусов пустят за границу по специальной справке: вот где её взять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика