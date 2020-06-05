70 рублей за штуку. Милиция задержала минчан, которые нелегально продавали тесты на COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали с поличным двух мужчин, которые незаконно продавали тест-системы на определение антител к COVID-19. Об этом сообщает столичная милиция.



Фото: милиция Минска

3 июня милиция задержала с поличным 28-летнего минчанина. Он пояснил, что 10 тестов на выявление коронавирусной инфекции приобрел в России через интернет. Купил за 30 белорусских рублей за штуку, в Минске их продавал по 70 рублей.

По такой же схеме работал и 37-летний житель Минска, задержанный накануне. Мужчина пояснил, что приобрел 30 тестов в Беларуси у неизвестного и также планировал продавать вдвое дороже через интернет. Продавцы тестов знакомы не были.

Милиция изъяла 40 тест-систем на определение антител к COVID-19. Против минчан составили административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению каналов поступления тест-систем на нелегальный рынок.

Добавим, что в Беларуси подобные тесты легально не продают. Платно в медицинских центрах пройти исследование на коронавирус также нельзя, его делают только по медицинским показаниям.

Сейчас Минздрав определяет перечень поликлиник, где можно будет сдать тест платно, если собираешься за границу.