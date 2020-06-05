Социология – сфера профессионалов. Каким опросам можно доверять

Источник материала: Ивьевский край

Беларусь вступила в период электоральной кампании, когда появляется много социологических опросов, исследований, данных. В последнее время с развитием мессенджеров, интернета формы опросов становятся все более разнообразными. Что же представляет собой социологическое сообщество Беларуси?





— Белорусское социологическое сообщество на сегодняшний день представляет собой достаточно крепкий рабочий организм. Единственное, хочется, чтобы социологов было больше. У нас три или четыре кафедры.



В науку идет не так много людей, как хотелось бы. Но тем не менее есть БГУ, который готовит квалифицированные кадры, есть Институт социологии НАН Беларуси , есть еще и кафедры в регионах, практически в каждой области есть региональные исследовательские организации, за исключением Витебской. Есть люди и вузы, с которыми мы сотрудничаем, есть Белорусское социологическое общество, — Геннадий КОРШУНОВ, директор ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" кандидат социологических наук, доцент.





— В 2018-2019 годах возникли новые структуры на базе вузов, которые хорошо себя зарекомендовали. УНИК ОМ БГУ, Информационно-аналитическое управление Академии управления при Президенте РБ, центр социологических исследований МИТСО, центр в экономическом университете.



В прошлом году указом Президента создан Белорусский институт стратегических исследований. Мы не являемся социологической структурой или службой, мы являемся фабрикой мысли. Изучая опыт других фабрик мыслей, можно увидеть, что они не проводят социологические исследования. У них нет полевого этапа, полевой социологии. Но они активно работают с качественной социологией. Нам важно аккумулировать вокруг себя ведущие социологические центры страны. Так как качественные социологические данные – основа доверия к социологии в целом. Наш институт – одна из самых заинтересованных структур в плане развития социологии в стране, — Николай СУХОТСКИЙ, главный советник управления внутренней политики и социологических исследований Белорусского института стратегических исследований кандидат социологических наук.



? Были перечислены те организации, которые могут заниматься социально-политическими исследованиями и давать качественную социологию. Но давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения обывателя. Открывает читатель какого-нибудь сайта новость и видит: институт с вычурным названием, аббревиатура латинкой, провел исследование в десятках городов, опрошены 3000 человек такого-то возраста, выборка такая-то, погрешность такая-то. И идут данные. Как разобраться, можно этим данным доверять?





— Методика, выборка, сколько, чего проведено, что это значит, как эту информацию перевести на общедоступный человеческий язык? Здесь могут быть различные направления, но в первую очередь люди должны ориентироваться на структуру, которая предоставляет эти данные. У каждой структуры есть своя репутация. Есть ведущие структуры, которые работают много лет. Их репутация сама за себя говорит.



Если мы упоминаем опросы общественного мнения в избирательный период, то наличие аккредитации в Комиссии по опросу общественного мнения тоже является знаком качества, который показывает, что сотрудники этой структуры работают и с научно обоснованными методиками, и отвечают за результат, — Владимир ЛИТВИНОВИЧ, начальник информационно-аналитического управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь кандидат социологических наук

В телеграм-каналах в последнее время вижу, что хорошо прописана методика, но не пишется, кем проведено исследование.



? Существуют понятия политическая, экономическая, экологическая грамотность. Почему бы не ввести понятие социологическая грамотность?





— Почему бы СМИ не рассказывать о том, что такое социологическое исследование, причем в массовом порядке? Как они проводятся, как надо оценивать полученные результаты, когда их нужно считать правильными, а самое главное, чтобы каждый человек, воспринимающий эту информацию, понял, что он должен сравнивать полученные цифры со своим личным опытом, а не просто схватывать, верить. И это должны понять все СМИ – газеты, телевидения, информагентства. Очень сложно достучаться: давайте мы расскажем вам о социологии. Нам говорят: это не актуально, не надо. Не получается, хоть мы старались. Недавно провели круглый стол, статья должна выйти в журнале "Беларуская думка". В нем участвовали представители разных социологических структур. Надо продолжать деятельность по повышению социологической грамотности населения, — Давид РОТМАН, директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор.





— Мы слишком многого требуем от нашего гражданина. Он должен у нас и финансово, и политически, и социологически быть грамотным. Мы часто продукты просроченные покупаем, не успеваем посмотреть, когда они выпущены. Потом этой просроченной сметаной или кефиром травимся. А тут мы требуем от человека, чтобы он разобрался, посмотрел бэкграунд. Что нам требовать от издательств? Да, есть БЕЛТА, есть "Беларусь сегодня". Они не пропустят информацию, которая является научно некорректной. А некоторые специально эту информацию запускают, более того, ее заказывают, — Вадим ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета кандидат исторических наук, доцент.



?Существуют интернет-ресурсы, которые не заинтересованы в том, чтобы их аудитория разбиралась в социологии или методологии. Для анонимных телеграм-каналов важно хайпануть, сделать "голосовалку", вбросить цифры, чтобы это распространилось как можно быстрее. Ведь это сегодня просто сделать. Открываешь телеграм-канал, тратишь полторы-две минуты на создание "голосовалки". Вот и вся методология и наука. Это запутывает обывателя. Должно ли социологическое сообщество по этому поводу что-то сделать?





— Мне кажется, что это достаточно запутывает обывателя. Как правило, в таких онлайн опросах стоят очень большие цифры участников. И фактор количества на многих действует психологически, как будто это действительно такое репрезентативное действие. На самом деле к репрезентативности это не имеет никакого отношения. Однозначно, это больше псевдосоциология, суррогат, — Николай СУХОТСКИЙ, главный советник управления внутренней политики и социологических исследований Белорусского института стратегических исследований кандидат социологических наук.





— Это очень специфическая среда. В чем отличие, например, от классического исследования? Когда мы проводим поквартирный опрос, идет очень жесткая схема отбора, когда срабатывает принцип случайности и теоретически каждый человек имеет вероятность попадания в выборку. Исходя из чего и обеспечивается ее репрезентативность. В Интернете этого сделать нельзя. Непонято, кто попадает в эту совокупность, кто отвечает на вопросы. Непонятно, сколько раз он туда попадает. Непонятно, взломано - не взломано, накручено – не накручено. Мы, безусловно, включим этот инструмент в свою сферу, но только тогда, когда мы будем четко знать, как этот инструмент работает, какие у него преимущества, какие у него ограничения, — Геннадий КОРШУНОВ, директор ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" кандидат социологических наук, доцент.







— В построении той же выборки при интернет-опросах крайне тяжело применять классические методы. В классической социологии к желающим участвовать в опросах относятся с настороженностью. Социолог выбирает того, кто участвует в опросе. При интернет-опросах очень часто это инициатива непосредственно респондентов. Этот процесс нужно контролировать.

Я в последние несколько лет замечаю тенденцию рутинизации науки. С развитием интернета у нас информация стала доступна, и каждый может взять статью, книгу, прочитать ее, сделать для себя вывод, что так просто проводить опрос: составил какую-то анкету и разместил ее на сайте. Возникает псевдоуверенность в своих силах, в том, что я могу сделать опрос. Хотя социологи знают, что на результаты опроса влияет формулировка вопроса, варианты ответов, даже порядок вопросов в анкете может сказаться на итоговых результатах. Поэтому профессиональные социологи выстраивают анкету, исследования, чтобы получать объективные качественные данные. С такой рутинизацией науки, когда ее сакральность уже была немножко нарушена, нам необходимо жить. И здесь задача профессиональных социологов быть активнее, — Владимир ЛИТВИНОВИЧ, начальник информационно-аналитического управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь кандидат социологических наук.







Аккредитация – это не пособие или не пособничество кому-то, это профессиональный отбор.



— Что такое электоральное социологическое исследование? Это ни какой-то разовый замер. Это комплекс, который включает в себя три этапа – предвыборные замеры, исследования в день выборов и послевыборные исследования. Это стандартные международные правила. Но дело вот в чем. Для эффективного проведения исследования в день выборов нужно обязательно знать ситуацию в государстве, чтобы потом делать все правильно, четко и в рамках требований, чтобы было доверие к исследованиям.



Существует такая система аккредитации. Зачем она нужна? Предположим, вам операцию будет делать не профессиональный врач с дипломом, а служба охраны поликлиники или больницы. Здесь то же самое, исследования должны проводить только профессиональные организации, где работают социологи-профессионалы, где соблюдаются все требования. Но почему-то жители Беларуси, да и других стран, не понимают смысла термина «аккредитация». Аккредитация – это не что-то нехорошее. Наоборот. Это не политическое действие, а профессиональное. Это все должны понять. Не может существовать социологической структуры, если в ней состоят или руководят люди, которые вообще никогда этим не занимались, понятия не имеют, что такое социология, — Давид РОТМАН, директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор. — Каждый раз перед принятием управленческого решения должно быть проведено профессиональное социологическое исследование. Люди принимают ряд ошибочных решений и затем их отменяют. Значит, мини-референдум сначала, социологический опрос от нескольких ведущих социологических структур и, когда совпадают данные, близки эти данные, тогда уже надо принимать решение. Мне кажется, это было бы очень здорово.



Любая информация, которая возникает в вакууме, сразу активно воспринимается, и этой информацией все начинают оперировать. Здесь социологи должны активно представлять свои данные.











— Что такое опрос? Если мы сейчас проведем опрос на тему, например, коронавируса или цен в магазинах, то он зафиксирует только ситуацию общественного настроения сейчас, а не в динамике. То есть нужен мониторинг. Как сказал один наш чиновник, социология для управленца - это как диагноз для врача, это социальная диагностика. Естественно требовать от социолога решений, предложений нельзя, но и диагноз должен быть поставлен правильно, а для этого и наши управленцы должны научиться правильно пользоваться этой социологической информацией, видеть ее в объеме, в развитии и видеть эту динамику общественного мнения, — Вадим ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета кандидат исторических наук, доцент.



В чем должна заключаться ответственность всех заинтересованных сторон перед обществом в вопросе социологических исследований?



Давид Ротман:

— Заказчик исследований обязательно должен участвовать в контроле. А в социологии главное - контроль качества.

Не надо делать то, что может каким-то образом в силу какого-то непонимания воздействовать на общество. Обществу нужна правда. Но даже правду можно преподнести по-разному. Есть известная фраза в медицине, социолог должен это понимать. Не навреди!



Вадим Гигин:

— Важна готовность общества, потребителя, бизнеса, политики принимать эти данные и два вопроса: что происходит и почему? Социолог не может ответить – что делать? Он может только подсказать, а вот культура принятия решения: за кого голосовать, какую продукцию реализовывать, какие политические решения принимать - это не социология, это уже зависит от культуры самого управленца и гражданина.







Владимир Литвинович:

— Социологи вообще и каждый человек на своем месте должны профессионально и объективно подходить к выполнению своих обязанностей. Из этих капелек профессионализма и собирается объективность и реальная картина нашей действительности.



Николай Сухотский:

— Роль профессионального социологического сообщества должна быть где-то регулирующая. Если твой коллега сделал как-то не так, ты должен быть честен, указать на ошибки методики, если надо. И вот это сообщество, оно будет регулировать ситуацию.



