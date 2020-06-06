Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.

Главе государства также рассказали об обители, ее развитии. В частности, продемонстрировали восстановленный иконостас. «Это действительно чудо. В первый раз вижу такой иконостас. Это можно сравнить с питерскими храмами», — сказал Александр Лукашенко.

Затем он возле храма пообщался не только с прихожанами, но и теми людьми, которые пришли на встречу, узнав, что приедет Президент. «Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам вернется сторицей», — сказал Президент.

Общение было очень душевным. Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о городе, когда учился в Могилеве, рассказал о благоустройстве областного центра и дальнейших планах в этом отношении.

Глава государства высказался и на тему эпидситуации, отметив, что постепенно в Беларуси проблема коронавируса отходит, в том числе в Могилеве ситуация в настоящее время складывается вполне благополучно. «Повезло могилевчанам в том плане, что даже если есть заболеваемость, то уже в легкой форме», — добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул правильность выбранного в Беларуси пути борьбы с заболеваемостью без ввода всеобщего карантина. Вместе с тем он призвал людей быть аккуратными, соблюдать необходимые предосторожности, больше проводить времени на свежем воздухе. «Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал белорусский лидер.

Одна из участниц встречи подарила главе государства картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком. На ней изображены два ангела.-0-