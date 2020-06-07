Как аферисты порочат имена известных артистов и зарабатывают на этом? История фейковой рекламы чудо-лекарства

Источник материала: ОНТ

Шок! Звезда такая-то похудела на 20 килограммов, помолодела на 30 лет и далее по списку… Наверняка, в интернете практически каждый сталкивался с подобными заголовками. Если пройти по ссылке, вам, скорее всего, предложат приобрести волшебную таблетку, массажёр, корсет и еще какое-нибудь чудодейственное средство…

К этому все привыкли и научились просто не обращать на подобные объявления внимания. Но можно ведь и убедительнее. Да настолько, что в недавнее время сразу несколько белорусских селебрити выступили в соцсетях с опровержением фейковых статей, где от их имени написаны целые интервью, в финале которых они пытаются продать очередной чудо-препарат от паразитов. И ведь многие верят и ведутся. А вот и зря. Мы попытались вникнуть во все подробности этой истории, и получился прямо настоящий детектив.

Всё началось с «Как врачи едва не убили коронавирусом Инну Афанасьеву, пытаясь обогатиться на болезни известной певицы». Как пройти мимо таких драматичных перипетий из жизни родных селебрити? Логика публикации следующая: коронавирус – из-за папиллом, папилломы – из-за паразитов, от паразитов можно избавиться с помощью волшебного средства. Большое такое интервью с безымянным корреспондентом. В комментариях под статьёй Инна с удовольствием раздаёт советы. Поклонники тут же забили тревогу. На официальных страницах певицы появилось опровержение. Очередное опровержение Инна записала специально для ОНТ.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси: «В последнее время стали появляться разного рода сообщения, что кто-то смертельно болен из публичных людей. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Не поддавайтесь на вещи, которые используют люди не совсем чистые на руку, не верьте аферистам!»

Оказалось, жертвами анонимных, но весьма продвинутых маркетологов стала не одна Инна. Пострадала репутация и других публичных людей. Вот и Лариса Грибалёва тоже утверждает, что липа это всё. Текст статьи идентичен – меняются только имена белорусских селебрити.

Лариса Грибалёва, певица: «Я хотела найти людей, которые это разместили, чтобы они просто убрали эту статью. Но это некликабельная статья, некликабельный сайт. Это просто сфабрикованная статья, которая запущена в интернет».

Чтобы пообщаться с анонимными эскулапами, Лариса даже заказала препарат – менеджер перезвонил. Эффекта – ноль. Других концов найти не удалось. На странице можно оставить номер телефона, и вас чудо-лечение обязательно найдёт. Проверили на себе. Менеджер перезвонил. О чудесных свойствах рассказывал долго и с удовольствием. Да и стоимость чисто символическая – всего 5 рублей. А потом случился следующий диалог:

- Почитала в интернете про Инну Афанасьеву. Верить ли этому? Давала ли интервью? - Она давала. Вы, наверное, знаете такое современное слово «бартер». Мы ей дали современное средство, она его попробовала, так как её беспокоили папилломы. Она убедилась в том, что это действительно помогло и рекламирует. - То есть этому интервью можно верить? - Конечно. - Она пишет в соцсетях, что такого интервью не давала. - Абсолютно у каждого продукта есть скептики и сомневающиеся.

Фейковый сайт расположен в доменной зоне «ru», то есть на территории Беларуси находятся только менеджеры с телефонами, а всё остальное – в Российской Федерации. Но наша милиция говорит, что нас бережёт даже в таких сложных ситуациях. Вопрос в том, как это квалифицировать.

Андрей Ковалёв, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси: «Я бы больше отнёс это к распространению заведомо ложной и несоответствующей информации. Не совсем тут подходит мошенничество, но каждый случай индивидуальный – необходимо более точно вникать. При необходимости, если будет написано заявление, то будет проводиться проверка. Мы готовы оказать любую оперативно-техническую помощь и в разбирательстве, и в направлении соответствующих запросов».

По сути, имиджевые потери несут не только селебрити. В той же статье сказано, что этот сайт и вовсе запустило Министерство здравоохранения. А это уже совсем другая история. Ведь Минздрав рекламой не занимается. А вот её согласованием в части лекарственных средств – очень даже. Ведь здоровье – штука серьёзная. Да вот только с подобным препаратом никто туда не обращался.

Галина Волк, ведущий специалист Республиканской клинико-фармакологической лаборатории Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении: «Периодически поступают обращения именно о таких рекламах, которые сопровождаются какими-то там рекомендациями, якобы компетентных специалистов, якобы с положительными отзывами потребителей. Каждый такой случай рассматривается, сообщается в Министерство антимонопольного регулирования».

Если вчитаться в состав препарата: оно и не лекарство вовсе. Алоэ, подорожник, клевер, лопух – то есть биологически активная добавка. Верить в чудесные свойства таких штук или нет – личное дело каждого. Главное – селебрити спасены. Они нас заверили: паразитов из статьи у них не было, зато есть другие паразиты, которые до сих пор пользуются наличием «лопуха» в природе и обществе.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram