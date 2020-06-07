Около станции метро «Михалово» открылся новый ресторан

Источник материала: Tut.by

Недавно около станции метро «Михалово» в многофункциональном центре «Риф» на Гурского, 56, открылся ресторан Peaky Blinders (в переводе — «Острые козырьки»). Узнали, почему место получило название, как у популярного сериала и еще одного заведения в Минске. Спросили, что основатели думают о запуске в непростые для сферы ресторанного бизнеса времена, и заглянули в меню.





«Неважно, где находится заведение, важно, какие там услуги и качество сервиса»

Если вы интересуетесь ресторанной жизнью города, наверняка обращали внимание, что многие рестораторы стремятся запускать проекты в самом центре. Тенденция последних нескольких лет — кучковать проекты совсем рядом, вспомните хотя бы, сколько заведений работает на Зыбицкой, 6, или Интернациональной, 25а. Конечно, преимущественно это бары, но мы хотели сказать о другом: спальные районы города до сих пор не очень насыщены достойными заведениями. Peaky Blinders — одно из заведений, открывшихся «на районе». Так почему же все-таки тут?

Алексей ЯнушкевичСовладелец Peaky Blinders, Sushi House, Sushiset, управляющий Fusion Sushi

— Я сам из Московского района, сейчас живу во Фрунзенском. Если бы в этих двух районах были заведения, которые нравились, я бы туда ходил. Но на сегодня ничего такого нет. Локация — Михалово — нас абсолютно не испугала. Уверены, что гостей из двух ближайших районов нам будет более чем достаточно. Делаем ставку и на сотрудников офисов, которые расположены над нами и через дорогу. Мы открыли достаточно хорошее, уютное и атмосферное заведение. Плюс я всегда придерживался такого мнения: неважно, где находится заведение, важно, какие там услуги и качество сервиса, если с гостем ты на одной волне, то он обязательно вернется, — говорит совладелец ресторана.

Алексей развивает в столице сеть доставки японской кухни Sushi House и другие. И это, пожалуй, имеет ключевое значение в появлении нового ресторана. Изначально на Гурского, 56 должен был открыться ресторан именно под этим брендом, но в процессе, когда интерьер стал слишком помпезным, все изменилось.

— Подумали, что заигрались с интерьером, и получилось что-то более серьезное, не соответствующее бренду Sushi House. Дали себе возможность расширить меню на более широкую аудиторию, которая не интересуется паназиатской кухней. Стали обсуждать варианты, решили, что будем Peaky Blinders.



В ресторане большая барная стойка

Но стоит объяснить, почему, хоть ресторан и называется, как известный сериал, он лишь частично под него стилизован, детально этот момент не прорабатывали. Ключевым фактором было понимание владельцев, что идеально, как в сериале, сделать все равно не получится. Расхождения появились бы уже на первом этапе — включении в меню суши.

— В наш новый ресторан мы хотели пригласить гостей Sushi House. Именно для них мы изначально и планировали открыть ресторан, ведь что каждый 10-й гость спрашивал: «Где у вас можно посидеть?» А у нас семь объектов и только один из них с зоной фудкорта.









«Мы решили конкурировать за наше название»

Однако заведение с названием «Острые козырьки» в Минске уже было. Оно открылось в ноябре 2019 года на Кальварийской, 21. Алексей признается: о существовании этого проекта команда узнала не сразу. И подробно рассказывает, как решили конкурировать за название.

— В момент первых обсуждений, говорю честно, не знали, что в Минске есть «Острые козырьки». Об этом узнали тогда, когда продумали уже много всего. Не хотелось отказываться от идеи. Решили: если название запатентовано, тогда перечеркиваем все и думаем о чем-то другом. Посмотрели, что патент на территории Беларуси свободен (и для Peaky Blinders, и для «Острых козырьков»). Поняли, что имеем право так называться и конкурировать за это название. Подали документы.









Peaky Blinders — большой ресторан, примерно на 100 посадочных мест, учитывая барную стойку. В меню, как мы уже писали, суши, воки, а еще блюда на гриле (из печи на древесном угле), горячие закуски, супы, салаты, холодные закуски. Кухню ставил шеф-повар Александр Бугаец, один из участников российской «Адской кухни» с Константином Ивлевым. Последнее место работы Александра — отель DoubleTree by Hilton Minsk.

Некоторые позиции из меню:

бабагануш печеный на гриле с чиабаттой (230 г) — 12 рублей;

салат «Цезарь» с креветкой гриль (290 г) — 18 рублей;

булочки бао с цыпленком и орехами каффир в глазури (160 г) — 9 рублей;

рамен с курицей (500 г) — 13 рублей;

говяжьи щеки с картофельным пюре и кранч луком (320 г) — 16 рублей;

сибас с пюре из цветной капусты (270 г) — 28 рублей;

фирменный бургер (650 г) — 19 рублей;

стейк рибай на гриле (100 г) — 22 рубля.





« Задача на сегодня — работать в ноль. Зарабатывать будем, когда откроемся в комплексе»

Ресторан работает две недели, стартом совладелец доволен. Говорит, что по пятницам и субботам у них полная посадка. Будни тоже начинают набирать обороты. Однако перед запуском две или три недели заведение все-таки было «на паузе» из-за коронавируса.

— Была неуверенность, видели, что один за другим рестораны закрываются. А потом подумали: «А чего нам ждать?» Деньги вложены, надо, чтобы все работало. Хуже всего — остановиться и ничего не делать.

В некоторых моментах Peaky Blinders похож на ресторан «Веранда», который работал буквально через дорогу. Там тоже делали ставку на офисных работников, а по вечерам в пятницу и субботу была живая музыка. Однако «Веранда» не так давно закрылась, на ее месте открылась «Шишка» — ресторан-кальянная. Интересуемся у Алексея, не кажется ли ему такой вид бизнеса более выгодным. Отвечает: кальяны у них тоже есть, но делать ставку лишь на них владельцы не собираются.

— Мы ни в коем случае не будем уходить в кальянную историю. Мы вложили в заведение гораздо больше, чем вкладывают в кальянные. У нас много натурального дуба, лакированной кожи, элементов из латуни, качественное оборудование и только на одних кальянах мы вложения не вернем, кухня в любом случае должна работать. Именно кухня — это сердце ресторана. Но от кальяна не отказываемся — это дополнительная услуга, высокомаржинальный товар, на котором можно зарабатывать.





Об инвестициях команда проекта не распространяется, Алексей лишь отмечает, что изначально тут было «голое» помещение. Одна только вентиляция стоила 80 тысяч долларов. Сложно прогнозировать и сроки окупаемости: дело в том, что проект открылся лишь на первой стадии, впереди — запуск террасы на 90 человек и караоке, которое разместится на 150 квадратных метрах.

— Задача на сегодня — чтобы ресторан работал в ноль, полностью окупались затраты. Зарабатывать будем, когда все откроется в комплексе.

Peaky Blinders Где: ул. Гурского, 56

Когда: c 10.00 до 02.00

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