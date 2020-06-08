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В Раубичах могут провести чемпионат мира по биатлону

08.06.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил города-кандидаты на проведение чемпионатов мира 2024 и 2025 годов, передает sports.ru.


Фото: Анна Иванова, Tribuna.com

Крайний срок подачи заявок истек 1 мая 2020 года.

На турнир 2024 года претендует только чешский Нове Место. В 2025 году чемпионат мира по биатлону могут принять швейцарский Ленцерхайде, белорусские Раубичи и Нове Место.

Организаторы обоих турниров будут выбраны на 14-м очередном конгрессе IBU, который был перенесен с сентября из-за ситуации с коронавирусом. Конгресс пройдет в Праге с 13 по 15 ноября.

 
 
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Раубичи претендуют на проведение чемпионата мира 2025 года
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