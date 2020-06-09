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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с диагнозом COVID-19
09.06.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирус". Зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 644 160 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирус". Зарегистрированы 50 265 человек с положительным...
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