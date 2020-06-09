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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турция ждет иностранных туристов Турецкие власти объявили, что никаких прививок и эпидемических паспортов у туристов требовать не будут. Прибывающим станут бесконтактно измерять температуру, а...

Турецкие власти объявили, что никаких прививок и эпидемических паспортов у туристов требовать не будут. Прибывающим станут бесконтактно измерять температуру, а проходить тест на коронавирус предложат лишь тем, у кого будет сильный жар. Лечение от COVID, если его подхватили на курорте, турецкая сторона будет осуществлять за свой счет и в своих лечебных учреждениях. Для белорусов эта страна откроется с 1 июля, заявили в турфирмах.