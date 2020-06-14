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Хотите в Киев, Львов и Одессу? Украина уже пускает к себе беларусов, но есть пара «но»
14.06.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
У нас есть и хорошие новости – Украина, которая 16 марта закрылась от мира из-за коронавируса, открыла границы, в том числе, для беларусов. Конечно, в режим пандемии без нюансов не обошлось. По
Когда я могу въехать в Украину?
Решение об открытии границ Кабинет министров Украины принял 12 июня, и некоторые беларусы уже попробовали пересечь украинскую границу – не вышло. Все потому, что постановление вступает в силу 15 июня – надо же подготовиться к принятию гостей.
Что мне нужно взять с собой кроме паспорта?
Чтобы даже 15 июня попасть в Украину, обязательно нужно ехать со страховкой – не как раньше, а обязательно! Такое правило действовало всегда, но до пандемии редкий беларус его выполнял – во время нестабильной эпидемиологической ситуации в Украину не будут впускать иностранцев без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.
Меня отправят на карантин?
В бочке меда, увы, есть ложка дегтя – да, по приезде в Украину вас отправят на двухнедельный карантин в обсервации. Украинцы решили, что будут отправлять на карантин всех иностранцев, в чьей стране количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет больше 40 человек на 100 тысяч населения. На данный момент этот показатель в Беларуси превышает 250 случаев на 100 тысяч населения.
А может есть варианты не сидеть в обсервации?
Есть. Вот кого на карантин не посадят:
Как ехать в Украину:
Напомним, в данный момент на беларуско-украинской границе открыты пять международных пунктов пропуска:
Остальные пункты пропуска временно закрыты для беларусов.
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У нас есть и хорошие новости – Украина, которая 16 марта закрылась от мира из-за коронавируса, открыла границы, в том числе, для беларусов. Конечно, в режим пандемии...
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