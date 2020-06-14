Хотите в Киев, Львов и Одессу? Украина уже пускает к себе беларусов, но есть пара «но»

Источник материала: KYKY

У нас есть и хорошие новости – Украина, которая 16 марта закрылась от мира из-за коронавируса, открыла границы, в том числе, для беларусов. Конечно, в режим пандемии без нюансов не обошлось. По информации TUT.by рассказываем: как, когда и на каких условиях можно попасть в Киев, Львов и другие украинские города.

Когда я могу въехать в Украину?

Решение об открытии границ Кабинет министров Украины принял 12 июня, и некоторые беларусы уже попробовали пересечь украинскую границу – не вышло. Все потому, что постановление вступает в силу 15 июня – надо же подготовиться к принятию гостей.

Что мне нужно взять с собой кроме паспорта?

Чтобы даже 15 июня попасть в Украину, обязательно нужно ехать со страховкой – не как раньше, а обязательно! Такое правило действовало всегда, но до пандемии редкий беларус его выполнял – во время нестабильной эпидемиологической ситуации в Украину не будут впускать иностранцев без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Меня отправят на карантин?

В бочке меда, увы, есть ложка дегтя – да, по приезде в Украину вас отправят на двухнедельный карантин в обсервации. Украинцы решили, что будут отправлять на карантин всех иностранцев, в чьей стране количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет больше 40 человек на 100 тысяч населения. На данный момент этот показатель в Беларуси превышает 250 случаев на 100 тысяч населения.

А может есть варианты не сидеть в обсервации?

Есть. Вот кого на карантин не посадят:

граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней;



сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;



водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;



также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием украинского электронного сервиса «Действуй дома».

Как ехать в Украину:

Напомним, в данный момент на беларуско-украинской границе открыты пять международных пунктов пропуска:

«Сеньковка» – «Веселовка» «Новые Яриловичи» – «Новая Гута» «Славутич» – «Комарин» «Выступовичи» – «Новая Рудня» «Доманово» – «Мокраны».

Остальные пункты пропуска временно закрыты для беларусов.

