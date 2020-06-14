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Минзрав предоставил статистику по заболевшим и выздоровевшим с диагнозом COVID-19 на 14 июня

14.06.2020 14:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минзрав предоставил статистику по заболевшим и выздоровевшим с диагнозом COVID-19 на 14 июня

Зарегистрированы 53 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 тыс. 788 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

 
 
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  В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 53 тыс. 973 человека с положительным...
 
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