Минзрав предоставил статистику по заболевшим и выздоровевшим с диагнозом COVID-19 на 14 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Зарегистрированы 53 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 тыс. 788 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.