|
Минзрав предоставил статистику по заболевшим и выздоровевшим с диагнозом COVID-19 на 14 июня
14.06.2020 14:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 53 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 тыс. 788 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на 14 июня выздоровели и выписаны 30 тыс. 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 53 тыс. 973 человека с положительным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)