РНПЦ спорта получил гуманитарный груз из Арабских Эмиратов

Источник материала: ОНТ

Гуманитарный груз из Арабских Эмиратов для борьбы с распространением коронавируса сегодня получил Республиканский научно-практический центр спорта.

Всего передано более 12 тонн средств индивидуальной защиты и антисептических растворов. Они будут распределены в региональные диспансеры спортивной медицины, крупные центры олимпийской подготовки, где сейчас продолжают подготовку спортсмены, и в учреждения образования спортивной отрасли.

Это уже третий гуманитарный груз из-за рубежа, который принимают в центре спорта. Но один из самых крупных и первый именно из Объединённых Арабских Эмиратов.

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