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РНПЦ спорта получил гуманитарный груз из Арабских Эмиратов
18.06.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Гуманитарный груз из Арабских Эмиратов для борьбы с распространением коронавируса сегодня получил Республиканский научно-практический центр спорта.
Всего передано более 12 тонн средств индивидуальной защиты и антисептических растворов. Они будут распределены в региональные диспансеры спортивной медицины, крупные центры олимпийской подготовки, где сейчас продолжают подготовку спортсмены, и в учреждения образования спортивной отрасли.
Это уже третий гуманитарный груз из-за рубежа, который принимают в центре спорта. Но один из самых крупных и первый именно из Объединённых Арабских Эмиратов.
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Гуманитарный груз из Арабских Эмиратов для борьбы с распространением коронавируса сегодня получил Республиканский научно-практический центр спорта. Всего...
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