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Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы
18.06.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесты проводятся в военном госпитале Москвы.
Перед этим все добровольцы провели две недели в карантине. Процедура прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.
Все испытуемые чувствуют себя хорошо. За их состоянием круглосуточно будут следить специалисты. Если никаких побочных эффектов не выявят в течение нескольких дней, планируется провести иммунизацию второй группы добровольцев.
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Новости России. Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесты проводятся в военном госпитале Москвы. ...
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