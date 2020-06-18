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Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

18.06.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесты проводятся в военном госпитале Москвы.

Препарат ввели уже 18 участникам, которые вошли в первую экспериментальную группу.

Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

Перед этим все добровольцы провели две недели в карантине. Процедура прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса?

Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

Все испытуемые чувствуют себя хорошо. За их состоянием круглосуточно будут следить специалисты. Если никаких побочных эффектов не выявят в течение нескольких дней, планируется провести иммунизацию второй группы добровольцев.

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Новости России. Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесты проводятся в военном госпитале Москвы. ...
 
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