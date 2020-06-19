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В Сингапуре открываются магазины и парки

19.06.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сингапуре открываются магазины и парки

Пляжи, парки, большинство кафе, ресторанов и магазинов Сингапура вновь готовы к приему посетителей после длительного перерыва. Правительство страны объявило о введении с 19 июня второго этапа выхода из коронавирусного карантина. Большинство социально-экономических ограничений будет снято, информирует ТАСС.

Карантин в Сингапуре был введен в начале апреля. С тех пор работали только фармацевтические и продовольственные заведения. Сейчас открываются рестораны и кафе при условии, что между столиками будет установлена дистанция не менее метра, также запрещено собираться компаниями больше пяти человек. Алкоголь во всех заведения продается до 22:30. Пока что не разрешены выступления музыкантов, дегустационные акции, распродажи и шведские столы.

Возобновляют работу бассейны, закрытые и открытые спортивные комплексы, тренажерные залы. Но сохраняется запрет на контактные виды спорта. В закрытых залах будет ограничено количество посетителей – один человек на 10 квадратных метров.

По последним данным, за все время в Сингапуре зарегистрированы 41 473 случая заражения COVID-19, выздоровели 32 712 человек, умерли 26 пациентов.

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Пляжи, парки, большинство кафе, ресторанов и магазинов Сингапура вновь готовы к приему посетителей после длительного перерыва. Правительство страны объявило о...
 
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