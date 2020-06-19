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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Цифры Минздрава на 19 июня
19.06.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 19 июня в Беларуси вылечились и выписаны из медицинских учреждений 35 275 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.
Согласно
Всего в стране сделано 821 887 тестов на коронавирусную инфекцию.
«Пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, пропало обоняние».
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Новости Беларуси. На 19 июня в Беларуси вылечились и выписаны из медицинских учреждений 35 275 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19. ...
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