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ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня
20.06.2020 15:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Еврокомиссия ожидает от всех государств ЕС, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас идет выработка общего подхода в этом вопросе. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии на онлайн-пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
В марте, в период подъема пандемии коронавируса в Европе, границы закрывались, вводились ограничения, причем практически без координации стран друг с другом. Это едва не нарушило производственно-транспортные цепочки между государствами ЕС.
Сейчас Еврокомиссия и другие институты Евросоюза прилагают все усилия, чтобы отмена контрольных мер происходила организованно.
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Новости мира. Еврокомиссия ожидает от всех государств ЕС, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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