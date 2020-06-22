Новая волна COVID-19, рост цен на нефть и удешевление кредитов: главные события недели

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– Беспорядки в США (зафиксированные в 12 штатах) идут на спад, и отходят на второй план в своем влиянии на первую экономику мира. Который снова стал пристально следить за развитием событий на глобальных площадках и воздействием всемирной пандемии, ведь коронавирус пугает второй волной.



COVID на марше, ФРС на страже

Истекшая неделя принесла новости о новой волне эпидемии и росте новых случаев заболевания в шести штатах США, а в Китае были введены ограничения для выезда из некоторых городов для предотвращения новой вспышки заболеваемости. Также продолжается быстрое распространение инфекции в Бразилии и Индии.

Фондовые индексы США первыми отреагировали на новости о признаках возобновления пандемии коронавируса, синхронно упав, но за понедельник и вторник отыграли большинство потерь, поскольку монетарный стимул ФРС и улучшение аппетита к риску все же играют свою значительную роль.

Что ждет американскую экономику с ближайшее время?

Доллар США – валюта международного финансирования и это значит, что проблемы американской экономики не могут не затронуть мир. Так, удельный вес доллара, по оценкам международных агентств, в золотовалютных резервах стран мира – 61%, в конверсионных операциях – 85%, в расчетах – около 50%.

Принимая во внимание этот факт, последней значимой новостью для рынков стало решение, принятое в пятницу ведущими европейскими Центробанками после консультаций с ФРС США, – сократить частоту операций по предоставлению долларовой ликвидности.

Это связано с улучшением ситуации с финансированием и сокращением спроса. С 1 июля проведение операций сократится с ежедневного до 3-х раз в неделю. В фокусе рынка, по-прежнему, остается статистика по рынку труда, розничным продажам, ВВП США (будет опубликована 25 июня), – эти данные зафиксируют результаты и последствия предпринятых мер по стабилизации американской экономики.

Нефть берет новые рубежи

Постепенное восстановление мировой экономики и сокращение добычи нефти привели не только к росту цен на «черное золото», но и к удержанию ключевых уровней поддержки. Даже исторический рекорд, о котором сообщило Минэнерго США, лишь немного поколебал планомерное движение цены барреля вверх.

фото: econ-alerts.com

Запасы нефти на минувшей неделе достигли 539 млн. баррелей – за всю историю наблюдений, с 1982 года, они никогда не достигали такой величины. Однако, спрос на топливо, согласно отчетности, превышает среднее 4-х недельное значение 7,6 млн. баррелей и поддерживает оптимизм, связанный с восстановлением потребления.

Рынку добавляет оптимизма также отчет мониторингового комитета ОПЕК+ о ходе выполнения договоренностей по сокращению добычи. Так, обязательства, взятые странами-членами группы, выполнены на 87%, а те, кто по каким-либо причинам медлит с их выполнением, будут обязаны сделать это даже по истечении официального срока (конец июля).

Налаживание международных торговых взаимоотношений позитивно влияет на развитие мировой экономики, повышая спрос на энергоносители, в том числе нефть: конгресс США отметил, что несмотря на многочисленные трения, торговое соглашение исполняется в полном объеме. Это тоже позитивно повлияло на котировки.

Нефть сорта Brent по итогам последних торгов недели закрылась на отметке 41,92 доллара за баррель – на два доллара выше, чем неделю до того. Считаю, что котировки могут продолжить рост и на предстоящей неделе вплоть до уровня 45,0 и сформировать торговый диапазон 38,80 – 44,80 доллара за баррель.

Центробанк снижает ставки

В РФ в центре внимания на истекшей неделе предсказуемо стало заседание Центробанка России, по итогам которого регулятор снизил ключевую процентную ставку сразу на один процент. Снижение ставки было ожидаемо рынком и, я считаю, заложено в текущую цену рубля. На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в среднесрочной перспективе одним из основных факторов для последующего снижения ставки станет состояние экономики.

Эльвира Набиуллина и тайные знаки. Фото: crimea.kp.ru

Сейчас стало очевидным, что «голубиная» риторика сохранится и на последующие два заседания ЦБ РФ 31 июля и 18 сентября, а вероятность снижения ставки до уровня 4% к концу года очень высока. Реакция рубля на решение ЦБ РФ была достаточно спокойной и лишь подтвердила ожидаемость решения. Минимум пятницы – 69,25, после чего продолжился небольшой рост.

Учитывая внешний фон (достаточно высокие цены на нефть и начало налогового периода), доллар может продолжить свое снижение по отношению к рублю и на ближайшую неделю торговый диапазон для пары, по моему мнению, составит 68,80 – 71,50.

Указания Лукашенко: ставку – снизить, кредиты – нарастить

В Беларуси главное событие недели также случилось в пятницу, когда прошло заседание у Александра Лукашенко, на котором он жестко раскритиковал банкиров , и дал четкие команды – снизить ставку , к тому же давать еще больше кредитов госпредприятиям, чтобы те могли выплачивать зарплаты.

В то время, когда все Центробанки мира снижают учетные ставки, дабы смягчить давление на экономику, распоряжение Нацбанку выглядит вполне оправданно. В данном случае, преодоление последствий пандемии экономическим стимулированием, доступные кредиты и смена модели поведения потребителя должны сработать в унисон.

Учитывая тот факт, что курс на удержание низких процентных ставок со стороны ведущих экономик мира взят в перспективе до 2-х лет, а также восстановление цен на сырье, которое продлится в среднесрочной перспективе – все это окажет поддержку обоим рублям. Единственным пока фактором риска для роста курса, на мой взгляд, может выступать увеличение денежной массы и, как следствие, рост инфляции.

Вслед за восточным соседом, национальная валюта чувствует себя достаточно уверенно. Динамику белорусского рубля на ближайшую неделю будет определять, также как и в РФ, налоговый период и, в данном краткосрочном периоде, в паре с долларом ожидаю укрепление к уровню 2,35 – 2,36.