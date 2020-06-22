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Лукашенко рассказал, что наша экономика начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса

22.06.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в Бресте посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду. Общаясь с военными, он рассказал про влияние коронавируса на экономику Беларуси, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Он отметил, что что если бы в стране была остановлена экономика и производства в результате реагирования на пандемию коронавируса, то восстановить их в прежних масштабах уже бы не удалось никогда.

— Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать, — сказал президент.

Лукашенко отметил, что в Беларуси борются с вирусом очагово и не пошли на массовую изоляцию населения и остановку производств. Этому способствовала в том числе система здравоохранения, широкая сеть инфекционных больниц, которую в Беларуси не уничтожили по примеру некоторых стран.

— Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы, — добавил он.

По словам Лукашенко, в мире начинает оправдываться прогноз президента США Дональда Трампа, который ранее сказал, что если не начать работать, то может умереть больше людей, чем от самого вируса. Александр Лукашенко подчеркнул, что и в Беларуси у большинства людей наступает понимание, что избранный в стране путь реагирования был правильным.

— Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас, — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что в другом случае ниши белорусских компаний на мировых рынках просто заняли бы другие и в прежних масштабах восстановить производства и экономику вряд ли бы удалось.

 
Теги: Брест
 
 
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Он пояснил, что в другом случае ниши белорусских компаний на мировых рынках просто заняли бы другие и в прежних масштабах восстановить производства и экономику...
 
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