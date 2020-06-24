Автозак у магазина, тренировка силовиков, чиновники в прямом эфире и красавицы-минчанки - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сейчас выбирают людей, которые будут считать голоса на президентских выборах. Напомним, желающих по стране — около 70 тысяч, среди них есть и известные люди. Блогер, певица и продюсер рассказали, почему решили включиться в избирательную кампанию . Ну, а мы побывали на заседании в одном райисполкоме и увидели, что в участковые комиссии в основном вошли те, кто раньше уже проявил себя на выборах. В Минске же заседание транслировали онлайн. Комиссия ушла на перерыв, но микрофон не выключили — вот что попало в эфир . Не забывайте, еще можно стать наблюдателем на выборах . Коротко напомним о других событиях вторника.





САМОЕ ВАЖНОЕ

Москва пока никак не отреагировала на события вокруг Белгазпромбанка . Зато в Беларуси все обсуждают инициативу задержанного потенциального кандидата на президентский пост Виктора Бабарико о проведении референдума и возврате к Конституции 1994 года, а президент указывает Нацбанку на его место. Чего ждет Кремль, зачем нам референдум и кому надо давать Героя Беларуси за стабильность, рассуждает независимый аналитик Сергей Чалый . А вот политконсультант Александр Федута пишет о том, что в данной ситуации хотелось бы услышать от президента .

. Зато в Беларуси все обсуждают инициативу задержанного потенциального кандидата на президентский пост Виктора Бабарико о проведении референдума и возврате к Конституции 1994 года, а президент указывает Нацбанку на его место. Чего ждет Кремль, зачем нам референдум и кому надо давать Героя Беларуси за стабильность, независимый аналитик . А вот политконсультант пишет о том, что в данной ситуации хотелось бы . Как много задержаний было в последние дни. Мы поговорили с парнями, которых задержали в Минске во время покупки кофе . О случившемся с ребятами их друзья узнали благодаря снимку нашего фотографа. Парни рассказали о выходных, которые провели за решеткой. В Гомеле 19 июня милиционеры жестко задержали двух глухонемых братьев . Один из них потерял сознание от боли, силовики вызывали ему скорую. Теперь братья ждут суда и боятся за свое будущее. Историю жесткого задержания в Новогрудке рассказала участница тех событий. МВД сообщило о двух подозреваемых по делу о потасовке с омоновцами в Молодечно, а бывший милиционер из Ганцевичей эмоционально высказался о действиях коллег.

. О случившемся с ребятами их друзья узнали благодаря снимку нашего фотографа. Парни о выходных, которые провели за решеткой. В Гомеле 19 июня милиционеры жестко задержали двух . Один из них потерял сознание от боли, силовики вызывали ему скорую. Теперь и боятся за свое будущее. Историю в Новогрудке участница тех событий. МВД сообщило о в Молодечно, а о действиях коллег. Во время и после акций солидарности людей задерживали не только люди в форме, но и в штатском. Участники акций сообщали о применении силы во время задержаний. Спросили у МВД, Генеральной прокуратуры и правозащитника: имеют ли право сотрудники милиции работать на акции в штатском ; как понять, что перед тобой страж порядка; в каких случаях к задержанному могут применять физическую силу.

у МВД, Генеральной прокуратуры и правозащитника: ; как понять, что перед тобой страж порядка; в каких случаях к задержанному могут применять физическую силу. Около 20 психологов готовы бесплатно помочь задержанным на улицах и их близким, а две столичные бизнес-школы предлагают бесплатное обучение тем, кто в результате своей гражданской активности потерял работу.

готовы задержанным на улицах и их близким, а две предлагают тем, кто в результате своей гражданской активности потерял работу. Магазин Symbal.by заявил, что останавливает свою работу из-за большого количества проверок. После заявления у магазина выстроилась небольшая очередь — и тут же к нему подъехал автозак . Люди стали разбегаться. Позже выяснилось, что задержали 20 человек . В милиции заявили, что ОМОН прибыл из-за конфликта, который возник у стоявших в очереди с местным автолюбителем.





Ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в Беларуси заметно снизился. На 23 июня в Беларуси зафиксировано 59 487 случаев COVID-19 (+ 464 случая за сутки), выздоровели и выписаны 38 688 пациентов, умерли 357 пациентов (+ 6 за сутки). А мы ответили на вопросы читателей о том, кому и при каких симптомах сегодня сделают тест на коронавирус , когда откроют больничный, если ты контакт первого уровня, и как сдать анализы, если ты на самоизоляции?

заметно снизился. На 23 июня в Беларуси зафиксировано (+ 464 случая за сутки), выздоровели и выписаны 38 688 пациентов, умерли 357 пациентов (+ 6 за сутки). А мы о том, кому и при каких симптомах сегодня , когда откроют больничный, если ты контакт первого уровня, и как сдать анализы, если ты на самоизоляции? Уже сегодня в Москве пройдет парад Победы, который не состоялся 9 мая из-за пандемии. В Москву приглашен и президент Беларуси вместе с сыновьями. Помимо праздничных торжеств, у сторон на повестке дня есть ряд злободневных тем .

вместе с сыновьями. Помимо праздничных торжеств, у сторон на повестке дня есть . 22 июня Александр Лукашенко в Бресте встретился с противниками аккумуляторного завода и пообещал им провести референдум по поводу проблемного предприятия (кстати, он рассказал, как тренер его хоккейной команды стал совладельцем завода). Участники встречи поделились впечатлениями .

и пообещал им провести референдум по поводу проблемного предприятия (кстати, он рассказал, как завода). Участники встречи . Адвокат Александр Пыльченко рассказал , как задерживали Виктора Бабрико. Сотрудник ГАИ остановил машину претендента в кандидаты на пустынной проселочной дороге недалеко от дома, а потом к авто подбежали несколько человек. По словам адвоката, Бабарико пересадили на заднее сиденье его авто, кто-то занял место водителя и мужчину доставили в ДФР. Адвоката уже три дня не пускают к Бабрико. Кстати, евродепутат рассказал , какие санкции могут рассмотреть в отношении Беларуси, если власти не освободят политических конкурентов и не обеспечат демократические выборы.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Владимир и Людмила Куницкие прожили вместе почти 40 лет. Оба посвятили жизнь медицине. Недавно супруги умерли от коронавируса . Их сын Юрий рассказал о горе , которое обрушилось на его семью.

Только посмотрите на эту красоту. Съездили в гости к фермеру, который выращивает эксклюзивные салаты — мечта всех поклонников ЗОЖ. Где купить продукцию фермера? А можно заработать на продаже салата? Все узнаете из нашего репортажа .





Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на днях встретилась с активистами Лидского района. Она признала , что коронавирус есть во всех регионах, заявила, что преклоняется перед медиками, против уличных акций, никогда не врет и будет с президентом до конца своих дней.

Наверное, многие видели флешмоб врачей #мызналикудашли , который появился после слов Кочановой: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах». Врачи делятся накипевшим, а мы поговорили с Мариной Исаковой — гинекологом, которая написала первый пост .

Люди с ВИЧ рассказали , как заразились (для этого не обязательно принимать наркотики), что делают, чтобы быть безопасными для других людей, и о том, как это изменило их жизнь.

В Сети появилось видео с тренировки силовиков в Минске. В столичной милиции рассказали, что это было .

в Минске. В столичной милиции рассказали, . В Гродно 17-летний парень бросился в воду , когда увидел тонущую 7-летнюю девочку. Он спас ее, ребенок сейчас в больнице, а работники ОСВОД хотели бы поблагодарить парня за поступок, но не успели взять его контакты. В Витебском районе 14-летняя девочка спасла тонущего 8-летнего мальчика , но сама погибла .

, когда увидел тонущую 7-летнюю девочку. Он ее, ребенок сейчас в больнице, а работники ОСВОД хотели бы поблагодарить парня за поступок, но не успели взять его контакты. В Витебском районе , но сама . Много полезных советов по экономии семейного бюджета дала наша героиня. Семья из четырех человек имеет доход 1500 рублей в месяц, 700 из которых приходится отдавать на долги за квартиру.

наша героиня. Семья из четырех человек имеет доход 1500 рублей в месяц, 700 из которых приходится отдавать на долги за квартиру. В Лошице на бывшем пустыре строится новый микрорайон. Застройщик обещал, что во дворах не будет транспорта, только детские и спортивные площадки, зеленые зоны.

Хотите посмотреть, что уже сделано ? А еще почитайте мнение эксперта по жилой недвижимости Натальи Литовской о том, как сделать так, чтобы в стране перестали появляться обманутые дольщики.

Все новости вторника, 23 июня





Кстати. Вы знали, что сейчас выбирают самую красивую минчанку? Сразу два конкурса проходят: «Мисс Минск» и «Миссис Минск» . Посмотрите на этих красивых женщин и проголосуйте. Приятного дня!

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