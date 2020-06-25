С иностранцами и очень узнаваемым героем концерта. Каким в этом году будет Купалье в Александрии

Источник материала: Tut.by

Купалью в агрогородке Александрия в этом году быть — праздник «Александрия собирает друзей» пройдет 11 и 12 июля уже в 11-ый раз. Из-за пандемии, говорят организаторы, будет гораздо меньше туристов, но белорусы точно приедут. В целом, программа будет стандартной, но главный лирический герой главного концерта вас точно удивит. Рассказываем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Место проведения то же: берег Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района около моста, ведущего в Витебскую область.

Зонирование территории праздника тоже в целом прежнее: еда, карусели, торговля, ряды ремесленников с мастер-классами, презентационные площадки различных учреждений и предприятий. Отдельная площадка будет посвящена «Празднику книги» — 6 сентября в Белыничах будут праздновать День белорусской письменности.

С учетом пандемии коронавируса столики на фуд-корте расставят на необходимое расстояние. А вот сиденья перед главной сценой праздника — нет, потому что «это берег Днепра, все проветривается, какой-то вирусной нагрузки ожидать не приходится», объяснил экс-министр здравоохранения, а сейчас — заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. На входе всем будут измерять температуру. Обязательно ли будет ношение маски, будут ли их продавать или выдавать на празднике — об этом организаторы не сказали (хотя вопрос был задан).

Организаторы праздника говорят, что иностранных туристов, конечно, ждут — возможно, кто-то приедет самостоятельно на машине. Для них и для всех желающих организуют зону кемпинга — для палаток и домов на колесах отдельно. В «Могилевоблтурист» можно обратиться за тем, чтобы забронировать такое место и проезд на территорию — за 15 рублей. А вообще, иностранцы на празднике будут: приедут ремесленники и артисты из России, Украины и даже Литвы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Официальное открытие праздника пройдет в 17.00, а главный гала-концерт начнется в 21.30. Вот что рассказала о концерте начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига:

— Поскольку нынешний год является завершающим годом трехлетия малой родины, то концерт этот — своеобразное подведение итогов года. И тема малой родины будет подана в неожиданном ракурсе — через раскрытие в концерте, в творческих номерах судьбы настоящего белоруса. Человека, который родился, вырос на малой родине — в такой деревне, как Александрия. Либо в другой небольшой деревне, поселке. Который сам себя сделал, сам ковал свою судьбу, сам становился личностью и сделал все то, что приписывается настоящему человеку — такой образ настоящего мужчины. То есть построил дом, вырастил сына, посадил дерево, облагородил свою малую — и не только малую — родину. В творческих эпизодах концерта, который раскрывает и детство нашего лирического героя, и его юность, и эпоху становления его как личности — будут служба в армии, становление его как профессионала и семейные отношения. [В концерте] Раскроется, наверное, вообще судьба всех нас — тех, кто прожил последнюю четверть столетия в независимой суверенной Беларуси. [Лирический герой] рос, мужал, взрослел вместе со страной. Который строил эту страну. Финалом концерта станет специально написанная песня «Моя Александрия», где есть такие проникновенные строки «Мы — народ, мы белорусы, этим мы сильны».

Транспортное сообщение между Александрией и Минском, Оршей, Могилевом также будет налажено в дни праздника особым образом — так, чтобы было удобно добираться на автобусе, поезде.

Финалом концерт станет 5-минутный фейерверк — он начнется в 23.00. Затем будет дискотека.

Полную программу праздника «Александрия собирает друзей» вместе с расписанием транспорта опубликуем чуть позже.