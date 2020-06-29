|
Информирует РОВД: Профилактика краж из дач
29.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Как известно из истории человечества, с момента появления собственности появились и люди, желающие этой собственностью завладеть, причем не всегда законным путем. Наиболее распространенным видом преступного деяния являются кражи.
По окончанию дачного сезона, сбора урожая и заготовки сельскохозяйственной продукции, владельцы дачных домов всё реже посещают свои приусадебные участки. Данное обстоятельство вызывает обеспокоенность правоохранительных органов, так как проблема предупреждения и раскрытия хищений имущества граждан, в том числе и с проникновением в жилища, продолжают оставаться одной из наиболее острых в деятельности милиции.
Чем меньше жителей в деревне, чем меньше признаков постоянного пребывания владельца на приусадебном участке, тем больше «желающих» проверить наличие какого-либо ценного имущества, оставленного на зиму в дачных домах и хозяйственных постройках. Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, зачастую злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы.
Кражи из дач и садовых домиков чаще совершаются в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основной сложностью в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом самого преступления и моментом установления проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно. В таких случаях сложно установить свидетелей, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для их устранения и для сбыта краденного.
В связи с этим напоминаем владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту вневедомственной охраны. Но если у вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами:
Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.
С. ОРЕШКОВ,
начальник РОВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)