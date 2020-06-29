Информирует РОВД: Профилактика краж из дач

Источник материала: Клiч Радзiмы

Как известно из истории человечества, с момента появления собственности появились и люди, желающие этой собственностью завладеть, причем не всегда законным путем. Наиболее распространенным видом преступного деяния являются кражи.

По окончанию дачного сезона, сбора урожая и заготовки сельскохозяйственной продукции, владельцы дачных домов всё реже посещают свои приусадебные участки. Данное обстоятельство вызывает обеспокоенность правоохранительных органов, так как проблема предупреждения и раскрытия хищений имущества граждан, в том числе и с проникновением в жилища, продолжают оставаться одной из наиболее острых в деятельности милиции.

Чем меньше жителей в деревне, чем меньше признаков постоянного пребывания владельца на приусадебном участке, тем больше «желающих» проверить наличие какого-либо ценного имущества, оставленного на зиму в дачных домах и хозяйственных постройках. Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, зачастую злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы.

Кражи из дач и садовых домиков чаще совершаются в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основной сложностью в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом самого преступления и моментом установления проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно. В таких случаях сложно установить свидетелей, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для их устранения и для сбыта краденного.

В связи с этим напоминаем владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту вневедомственной охраны. Но если у вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами:

Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки. Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко. Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом. В случае потери ключей срочно замените замки. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.

С. ОРЕШКОВ,

начальник РОВД.