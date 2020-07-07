|
Базанов о продаже телеправ ЧБ: «В районе 280 тыс евро мы заработали. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру»
07.07.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о цифрах, которые федерация сумела заработать на трансляциях матчей чемпионата Беларуси, интерес к которому повысился в других странах в период пандемии коронавируса, когда многие европейские чемпионаты были на паузе.
«Из-за коронавируса мы никаких денег не получаем. Но мы получим определенные деньги за то, что мы транслировали. Но не такие большие деньги. Потому что у нас подписан контракт с определенными медиа. И те страны, которые захотели, чтобы мы транслировали им, то где-то по тысяче или 800 долларов за матч мы зарабатывали. Где-то в районе 280 тысяч евро мы заработали за этот период. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру. Потому что обидно за нас, что у нас всего 75 полей 20х40. В Молдове 500 таких полей, а в Украине – 1000. Надо догонять, чтобы чего-то добиваться :) – сказал Базанов в эфире программы «Спорт кадр» на
Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Базанов о продаже телеправ ЧБ: «В районе 280 тыс евро мы заработали. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру»
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о цифрах, которые федерация сумела заработать на трансляциях матчей чемпионата Беларуси, интерес к которому повысился в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)