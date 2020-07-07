Базанов о продаже телеправ ЧБ: «В районе 280 тыс евро мы заработали. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру»

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о цифрах, которые федерация сумела заработать на трансляциях матчей чемпионата Беларуси, интерес к которому повысился в других странах в период пандемии коронавируса, когда многие европейские чемпионаты были на паузе.

«Из-за коронавируса мы никаких денег не получаем. Но мы получим определенные деньги за то, что мы транслировали. Но не такие большие деньги. Потому что у нас подписан контракт с определенными медиа. И те страны, которые захотели, чтобы мы транслировали им, то где-то по тысяче или 800 долларов за матч мы зарабатывали. Где-то в районе 280 тысяч евро мы заработали за этот период. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру. Потому что обидно за нас, что у нас всего 75 полей 20х40. В Молдове 500 таких полей, а в Украине – 1000. Надо догонять, чтобы чего-то добиваться :) – сказал Базанов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

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