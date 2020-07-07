ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Базанов о продаже телеправ ЧБ: «В районе 280 тыс евро мы заработали. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру»

07.07.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о цифрах, которые федерация сумела заработать на трансляциях матчей чемпионата Беларуси, интерес к которому повысился в других странах в период пандемии коронавируса, когда многие европейские чемпионаты были на паузе.

«Из-за коронавируса мы никаких денег не получаем. Но мы получим определенные деньги за то, что мы транслировали. Но не такие большие деньги. Потому что у нас подписан контракт с определенными медиа. И те страны, которые захотели, чтобы мы транслировали им, то где-то по тысяче или 800 долларов за матч мы зарабатывали. Где-то в районе 280 тысяч евро мы заработали за этот период. Мыслю так, что все эти деньги надо пустить на инфраструктуру. Потому что обидно за нас, что у нас всего 75 полей 20х40. В Молдове 500 таких полей, а в Украине – 1000. Надо догонять, чтобы чего-то добиваться :) – сказал Базанов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о цифрах, которые федерация сумела заработать на трансляциях матчей чемпионата Беларуси, интерес к которому повысился в...
 
Новости дня
Новости
 
Мария Мамошук: «Агрессия в соцсетях? Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика