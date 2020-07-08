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Минздрав дал комментарий по поводу информации о коронавирусе у Дмитрия Колдуна

08.07.2020 22:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав дал комментарий по поводу информации о коронавирусе у Дмитрия Колдуна

В Минздраве подтвердили госпитализацию Дмитрия Колдуна в 6-ю больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. ПЦР-тест артиста на COVID-19 дал отрицательный результат, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. 

Как рассказали в Минздраве, Дмитрию Колдуну провели в стационаре комплекс диагностических мероприятий с целью исключения в том числе вирусной пневмонии. 

Накануне исполнитель почувствовал недомогание, у него поднялась температура. После этого появилась информация о том, что Дмитрий Колдун госпитализирован с коронавирусом.  

ФОТО: gomel.today


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Теги: Минск
 
 
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В Минздраве подтвердили госпитализацию Дмитрия Колдуна в 6-ю больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. ПЦР-тест артиста на COVID-19 дал...
 
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