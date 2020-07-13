Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше

Источник материала: СТВ

Новости Польши. Победу на президентских выборах в Польше одержал действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным данным, во втором туре Анджей Дуда заручился поддержкой 51 % избирателей, обогнав своего соперника от оппозиционной партии «Гражданская платформа» всего на несколько процентов.

В копилке у Рафала Тшасковского 48,9 % голосов.





Государственная избирательная комиссия обработала уже 99,9% бюллетеней. Неподсчитанными остались лишь голоса граждан из-за рубежа. Однако они уже не смогут оказать существенного влияния на представленный к этому времени результат.





Отметим, несмотря на сезон отпусков и коронавирус, явка избирателей на этих выборах превысила 68 % и стала своеобразным рекордом для Польши.