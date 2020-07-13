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Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше

13.07.2020 18:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Победу на президентских выборах в Польше одержал действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным данным, во втором туре Анджей Дуда заручился поддержкой 51 % избирателей, обогнав своего соперника от оппозиционной партии «Гражданская платформа» всего на несколько процентов.

В копилке у Рафала Тшасковского 48,9 % голосов.

Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше

Государственная избирательная комиссия обработала уже 99,9% бюллетеней. Неподсчитанными остались лишь голоса граждан из-за рубежа. Однако они уже не смогут оказать существенного влияния на представленный к этому времени результат.

Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше

Отметим, несмотря на сезон отпусков и коронавирус, явка избирателей на этих выборах превысила 68 % и стала своеобразным рекордом для Польши.

Люди в материале: Анджей Дуда, Рафал Тшасковский

 
 
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Новости Польши. Победу на президентских выборах в Польше одержал действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По официальным...
 
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