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Власти Украины на месяц продлили режим карантина

15.07.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Украины на месяц продлили режим карантина

Минздрав Украины принял решение о продлении режима карантина в стране еще минимум на один месяц. Проект соответствующего постановления находится в разработке, о чем сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает БЕЛТА.

Министр отметил, что в условиях сложившейся в стране эпидемиологической ситуации власти не могут отказаться от ограничительных мер. Однако ожидается, что в правила адаптивного карантина будут вноситься некоторые корректировки. 

Напомним, карантинные меры были введены в Украине с 12 марта. Причиной их введения стала пандемия коронавируса. Позже режим в адаптивном формате (то есть с постепенным ослаблением мер безопасности в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе) было решено продлить до 31 июля. 

Всего по состоянию на 15 июля в Украине было подтверждено 55 607 случаев заражения COVID-19. При этом умерли 1427 человек, а 28 131 пациент признан выздоровевшим. 

Фото: Укринформ

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Минздрав Украины принял решение о продлении режима карантина в стране еще минимум на один месяц. Проект соответствующего постановления находится в разработке, о...
 
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