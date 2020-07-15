Власти Украины на месяц продлили режим карантина

Источник материала: ОНТ

Минздрав Украины принял решение о продлении режима карантина в стране еще минимум на один месяц. Проект соответствующего постановления находится в разработке, о чем сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает БЕЛТА.

Министр отметил, что в условиях сложившейся в стране эпидемиологической ситуации власти не могут отказаться от ограничительных мер. Однако ожидается, что в правила адаптивного карантина будут вноситься некоторые корректировки.

Напомним, карантинные меры были введены в Украине с 12 марта. Причиной их введения стала пандемия коронавируса. Позже режим в адаптивном формате (то есть с постепенным ослаблением мер безопасности в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе) было решено продлить до 31 июля.

Всего по состоянию на 15 июля в Украине было подтверждено 55 607 случаев заражения COVID-19. При этом умерли 1427 человек, а 28 131 пациент признан выздоровевшим.

Фото: Укринформ

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