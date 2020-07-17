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Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

17.07.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы правительств провели встречу в узком формате. Сейчас проходит заседание в расширенном составе.

Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

Стороны обсуждают широкий спектр вопросов. Так, по словам Романа Головченко, в ЕАЭС пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений. Между тем, идет работа над формированием общих рынков нефти и газа.

Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

Крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки. Главы правительств обсуждают актуальность ранее согласованных сроков ее введения на отдельные группы товаров.

Требуют внимания и вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На рассмотрение Евразийского межправсовета вносится комплексный план в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

Заседание межправсовета в Минске проходит в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности и технического регулирования.  

Люди в материале: Роман Головченко, Ион Кику, Никол Пашинян, Аскар Мамин, Михаил Мишустин, Кубатбек Боронов, Дмитрий Мезенцев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы...
 
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Роман Головченко: В ЕАЭС пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений
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