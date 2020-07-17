Министр экономики надеется на нулевой ВВП по итогам года









По официальным данным Белстата, за январь — июнь спад в экономике составляет 1,7%. При этом за один II квартал (то есть во время пандемии коронавируса) ВВП Беларуси упал на 3%.





Комментируя итоги полугодия, министр отметил, что «промышленность начинает восстанавливаться в части производства и поставок». В частности, росту способствуют контракты на поставку калийных удобрений в Индию и Китай, а также восстановление объемов нефтепереработки.





Червяков также сообщил, что в макропрогнозе на 2021 год Минэкономики ожидает рост экономики, «если под него будут ресурсы».





за январь — июнь запасы готовой продукции составляют 78,1% к среднемесячному производству. Грузоперевозки снизились на 8,8%, товарооборот в общепите — на 21,2%, производство в промышленности — на 3,1%, пишет officelife Пока же Белстат сообщает, что, пишет





Ранее международные и независимые белорусские эксперты прогнозировали спад экономики в Беларуси по итогам 2020 года, в зависимости от развития ситцуации, от 3% до 18%.