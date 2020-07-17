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Министр экономики надеется на нулевой ВВП по итогам года

17.07.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр экономики Беларуси Александр Червяков 17 июля спрогнозировал, что Беларусь восстановит экономический рост во втором полугодии и выйдет на нулевой прирост ВВП по итогам 2020 года.



По официальным данным Белстата, за январь — июнь спад в экономике составляет 1,7%. При этом за один II квартал (то есть во время пандемии коронавируса) ВВП Беларуси упал на 3%.

Комментируя итоги полугодия, министр отметил, что «промышленность начинает восстанавливаться в части производства и поставок». В частности, росту способствуют контракты на поставку калийных удобрений в Индию и Китай, а также восстановление объемов нефтепереработки.

Червяков также сообщил, что в макропрогнозе на 2021 год Минэкономики ожидает рост экономики, «если под него будут ресурсы».

Пока же Белстат сообщает, что за январь — июнь запасы готовой продукции составляют 78,1% к среднемесячному производству. Грузоперевозки снизились на 8,8%, товарооборот в общепите — на 21,2%, производство в промышленности — на 3,1%, пишет officelife

Ранее международные и независимые белорусские эксперты прогнозировали спад экономики в Беларуси по итогам 2020 года, в зависимости от развития ситцуации, от 3% до 18%.
 
 
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Министр экономики Беларуси Александр Червяков 17 июля спрогнозировал, что Беларусь восстановит экономический рост во втором полугодии и выйдет на нулевой прирост...
 
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