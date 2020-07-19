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Наумов о возобновлении сезона НХЛ: «Нужно спасать хоккейный бизнес, профсоюзу не до жиру»

19.07.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов поделился мнением о решении НХЛ возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса.



– Пандемия переписала многие правила, нужно быть готовым к любым сюрпризам.

Главное, что хоккеисты НХЛ согласились с такой формулой. Нестандартной и жесткой – как теперь вся наша жизнь.

– Вы почти десять лет выступали в североамериканских лигах, удивлены, что владельцы клубов НХЛ фактически заставили хоккеистов играть по своим правилам?

– В свое время в НХЛ была очень существенной роль профсоюза, я это видел, даже играя в АХЛ или ИХЛ. Но условия резко поменялись, нужно спасать хоккейный бизнес, тут, как говорится, профсоюзу не до жиру.

Насколько я понимаю, и в КХЛ проходит определенное сокращение зарплат, оно связано и с введенным жестким потолком, и с последствиями пандемии. Так что, по сути, все лиги – в одной лодке, – сказал Наумов.
 
 
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Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов поделился мнением о решении НХЛ возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса.
 
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