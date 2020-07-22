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Проведение Олимпиады в Японии будет зависеть от успеха в разработке вакцины от COVID-19
22.07.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОб этом заявил президент оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори. Летние игры должны были бы стартовать в грядущую пятницу, 24 июля. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и по плану состоятся с 23 июля по 8 августа. Контроль над ситуацией с распространением инфекции и прогресс в разработке методов ее лечения станут основными факторами во время окончательного принятия решения о проведении Игр. Возможность повторного переноса Олимпиады в Токио Мори исключил.
Есиро Мори, глава оргкомитета Токио-2020: "Зимние игры в 2022 году примет Пекин, а летнюю Олимпиаду в 2024 году - Париж. Вряд ли Париж уступит свою очередь Токио. Все расписано до 2028 года. Если же получится так, что проведение Олимпийских игр в Японии будет возможно только без зрителей, то в этом случае встанет вопрос об их отмене. В настоящее время мы не рассматриваем возможность проведения главного старта четырехлетия без зрителей".
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Об этом заявил президент оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори. Летние игры должны были бы стартовать в грядущую пятницу, 24 июля. Однако из-за пандемии коронавируса...
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