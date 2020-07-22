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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проведение Олимпиады в Японии будет зависеть от успеха в разработке вакцины от COVID-19 Об этом заявил президент оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори. Летние игры должны были бы стартовать в грядущую пятницу, 24 июля. Однако из-за пандемии коронавируса...

Об этом заявил президент оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори. Летние игры должны были бы стартовать в грядущую пятницу, 24 июля. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и по плану состоятся с 23 июля по 8 августа. Контроль над ситуацией с распространением инфекции и прогресс в разработке методов ее лечения станут основными факторами во время окончательного принятия решения о проведении Игр. Возможность повторного переноса Олимпиады в Токио Мори исключил.