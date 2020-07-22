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НБА. Контрольные матчи. «Клипперс» – «Орландо», «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие встречи
22.07.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 22 июля, начинаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в
Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.
Первый контрольный матч каждой команды будет состоять из 4-х четвертей по 10 минут.
НБА
Контрольные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Контрольные матчи. «Клипперс» – «Орландо», «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие встречи
Сегодня, 22 июля, начинаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
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