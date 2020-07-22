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НБА. Контрольные матчи. «Клипперс» – «Орландо», «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие встречи

22.07.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 22 июля, начинаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля. 

«Клипперс» встретится с «Орландо», «Денвер» – с «Вашингтоном». «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном», а «Майами» сразится с «Сакраменто».

Первый контрольный матч каждой команды будет состоять из 4-х четвертей по 10 минут.

НБА

Контрольные матчи

Клипперс – Орландо
Дата проведения
22 июля, 22.00, «The Arena (WWOS)»
Онлайн матча

Денвер – Вашингтон
Дата проведения
22 июля, 22.30, «HP Field House »
Онлайн матча

Бруклин – Новый Орлеан
Дата проведения
23 июля, 02.00, «The Arena (WWOS)»
Онлайн матча

Майами – Сакраменто
Дата проведения
23 июля, 03.00, «HP Field House »
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня, 22 июля, начинаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
 
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