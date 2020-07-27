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Сколько удобрений поставит «Беларуськалий» в Клайпеду
27.07.2020 09:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца текущего года калийный терминал клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT) завершит инвестиционный проект по увеличению ежегодной пропускной способности предприятия с 10 млн до 16 млн тонн удобрений.
Владельцы терминала (литовский бизнесмен Игорь Удовицкас и «Беларуськалий») вложили в него в общей сложности около 100 млн евро в расчете, в том числе, на поступление ресурса от второго белорусского производителя удобрений «Славкалия».
По словам владельца компании Ferteksos transportas Игоря Удовицкаса, на которого
По итогам первого полугодия произошло небольшое снижение объемов перевалки грузов (4,6 млн тонн насыпных и 0,33 млн тонн — в контейнерах), которое, по словам Игоря Удовицкаса, никак не связано с коронавирусом, а стало следствием ситуации на мировом рынке удобрений. Но во второй половине 2020 года ожидается увеличение объемов обрабатываемых грузов.
В прошлом году через BKT было отправлено около 10 млн тонн грузов, из которых 98% — удобрения «Беларуськалия». Выручка литовско-белорусской компании составила около 90,5 млн евро (снижение на 7,9% к 2018 году), чистая прибыль — 18,7 млн евро (меньше на 8,8%).
«Беларуськалий» стал владельцем 30% акций BKT в 2013 году на фоне потепления отношений между Минском и Вильнюсом. Как сообщалось в прессе, за 30% акций в терминале белорусское предприятие выплатило Игорю Удовицкасу 30 млн долларов. В 2019 году для наращивания объемов транзита через Клайпеду «Беларуськалий» и Ferteksos договорились о вхождении белорусского предприятия в еще один терминал литовского холдинга — Nemuno terminalas. Но возможная сделка в конце 2019 года была заблокирована властями Литвы «из-за угрозы национальной безопасности». Как сообщил Игорь Удовицкас, развитие терминала идет и будет продолжено только на территории BKT. От освоения участка Nemuno terminalas акционеры отказались.
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До конца текущего года калийный терминал клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas завершит инвестиционный проект по увеличению ежегодной пропускной способности...
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