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Сколько удобрений поставит «Беларуськалий» в Клайпеду

27.07.2020 09:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца текущего года калийный терминал клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT) завершит инвестиционный проект по увеличению ежегодной пропускной способности предприятия с 10 млн до 16 млн тонн удобрений.


Фото: vz.lt

Владельцы терминала (литовский бизнесмен Игорь Удовицкас и «Беларуськалий») вложили в него в общей сложности около 100 млн евро в расчете, в том числе, на поступление ресурса от второго белорусского производителя удобрений «Славкалия».

По словам владельца компании Ferteksos transportas Игоря Удовицкаса, на которого ссылаются литовские СМИ, полной загрузки мощностей терминала следует ожидать к 2025 году. Планируется, что «Беларуськалий» обеспечит поставку в Клайпеду около 15,5 млн тонн удобрений, «Славкалий» — 1,5 млн тонн. Как рассказал совладелец BKT, продукцию «Славкалия» в Клайпеду будет отгружать гострейдер Белорусская калийная компания

По итогам первого полугодия произошло небольшое снижение объемов перевалки грузов (4,6 млн тонн насыпных и 0,33 млн тонн — в контейнерах), которое, по словам Игоря Удовицкаса, никак не связано с коронавирусом, а стало следствием ситуации на мировом рынке удобрений. Но во второй половине 2020 года ожидается увеличение объемов обрабатываемых грузов.

В прошлом году через BKT было отправлено около 10 млн тонн грузов, из которых 98% — удобрения «Беларуськалия». Выручка литовско-белорусской компании составила около 90,5 млн евро (снижение на 7,9% к 2018 году), чистая прибыль — 18,7 млн евро (меньше на 8,8%).

«Беларуськалий» стал владельцем 30% акций BKT в 2013 году на фоне потепления отношений между Минском и Вильнюсом. Как сообщалось в прессе, за 30% акций в терминале белорусское предприятие выплатило Игорю Удовицкасу 30 млн долларов. В 2019 году для наращивания объемов транзита через Клайпеду «Беларуськалий» и Ferteksos договорились о вхождении белорусского предприятия в еще один терминал литовского холдинга — Nemuno terminalas. Но возможная сделка в конце 2019 года была заблокирована властями Литвы «из-за угрозы национальной безопасности». Как сообщил Игорь Удовицкас, развитие терминала идет и будет продолжено только на территории BKT. От освоения участка Nemuno terminalas акционеры отказались.

 
 
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До конца текущего года калийный терминал клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas завершит инвестиционный проект по увеличению ежегодной пропускной способности...
 
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