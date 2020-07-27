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Ученые назвали повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

27.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.



К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.

Как установили эксперты, диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, передает РБК.

По словам профессора университета Пракаша Дидваньи, у пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма. Он рекомендовал диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Помимо прочего, таким пациентам следует вести более активный образ жизни и хорошо спать.

В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе рекомендовал больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками.

Как отметил специалист, в данном вопросе также может помочь использование телемедицины. По словам Джозефа, таким способом пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи смогут принимать решение о необходимости помещения больного в стационар, предварительно изолировав его от пациентов, зараженных коронавирусом.

Ранее китайские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что наличие высокого уровня сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции COVID-19.
 
 
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Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание...
 
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