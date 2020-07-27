Ученые назвали повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание









К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.





Как установили эксперты, диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, передает РБК.





По словам профессора университета Пракаша Дидваньи, у пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма. Он рекомендовал диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Помимо прочего, таким пациентам следует вести более активный образ жизни и хорошо спать.





В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе рекомендовал больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками.





Как отметил специалист, в данном вопросе также может помочь использование телемедицины. По словам Джозефа, таким способом пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи смогут принимать решение о необходимости помещения больного в стационар, предварительно изолировав его от пациентов, зараженных коронавирусом.





Ранее китайские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что наличие высокого уровня сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции COVID-19.