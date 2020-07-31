Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов в США, но и против голосования по почте

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не желает переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране. Однако он выступает против голосования по почте.



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Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, Трамп подверг критике голосование по почте. «Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [в ноябре], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат. Вот, что произойдет [в случае голосования по почте]. Это здравый смысл», — пояснил президент.

«Все знают это. Умные люди знают это, глупые могут не знать, а некоторые люди не хотят говорить об этом, но знают это», — добавил Трамп.

«Посмешище на весь мир»

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что хочет выборы, во время которых американцы приходят на избирательные участки, в том числе и с открепительными удостоверениями, указывают свое имя, ставят подпись в соответствующем документе. «Я так делал на протяжении многих лет», — отметил глава Белого дома.

Голосование по почте он назвал «крайне несправедливым по отношению» к США. «Если это [голосование по почте] произойдет, наша страна станет посмешищем на весь мир, потому что все знают, что это не сработает», — считает глава государства.

Он рассказал, что был удивлен, ознакомившись в американских СМИ с критикой в адрес голосования по почте. «Это катастрофа. Мы напрашиваемся на неприятности. Хочу ли я переноса даты [выборов]? Нет, но я не хочу нечестных выборов. Если это [голосование по почте произойдет], то эти выборы станут самыми сфальсифицированными за всю историю», — заключил американский лидер.

Трамп также заявил, что его запись в Twitter о возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США была призвана объяснить минусы голосования по почте.

«Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения, <…> что то, что произойдет в ноябре — это будет бардак», — сказал он в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме. По словам Трампа, аналогичная ситуация уже имела место в ходе первичных выборов (праймериз) в этом году. «Десятки тысяч бюллетеней, отправленных по почте, не были учтены во время праймериз в этом году», — зачитал он в качестве примера заголовок статьи газеты The Washington Post . «Это лживые СМИ, но в данном случае это не ложь, это правда», — добавил президент.

По словам американского лидера, результаты из-за голосования по почте могут стать известны лишь через «неделю после 3 ноября, или месяц, или, честно говоря, учитывая все последующие разбирательства и прочее, годы». Такая ситуация, по его мнению, неприемлема. «Или же вообще никто никогда не узнает, кто выиграл выборы», — подчеркнул он.

Трамп при этом отметил, что не имеет ничего против голосования при помощи открепительных талонов. «Речь не идет о голосовании при помощи открепительных талонов. Это другое», — сказал он. «Я сам голосую по открепительному талону, потому что я не могу быть во Флориде, поскольку я нахожусь в Вашингтоне, в Белом доме», — подчеркнул американский лидер. Трамп ранее поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида.

Президент США Дональд Трамп в четверг у себя в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

Реальная возможность переноса

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Согласно принятому в 1845 году Закону о дне президентских выборов, голосование проходит «во вторник после первого понедельника ноября». Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на этом этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.

С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента «в полдень 20 января» (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий. Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли свыше 151,6 тыс. человек.