|
В Англии судьи получили рекомендации удалять футболистов, которые кашляют на соперников
03.08.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Руководство английской премьер-лиги выпустило новые рекомендации для арбитров. Теперь судьи могут показывать желтые и даже красные карточки футболистам, которые целенаправленно кашляют на соперников.
Такие резкие меры предприняты в свете борьбы в стране с распространением эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
На день 3 августа в Великобритании заболели 304 695 человек. От болезни скончались 46 201 человек — это четвертый показатель в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство английской премьер-лиги выпустило новые рекомендации для арбитров. Теперь судьи могут показывать желтые и даже красные карточки футболистам, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)