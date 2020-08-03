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В Англии судьи получили рекомендации удалять футболистов, которые кашляют на соперников

03.08.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство английской премьер-лиги выпустило новые рекомендации для арбитров. Теперь судьи могут показывать желтые и даже красные карточки футболистам, которые целенаправленно кашляют на соперников.




Такие резкие меры предприняты в свете борьбы в стране с распространением эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

На день 3 августа в Великобритании заболели 304 695 человек. От болезни скончались 46 201 человек — это четвертый показатель в мире.
 
 
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Руководство английской премьер-лиги выпустило новые рекомендации для арбитров. Теперь судьи могут показывать желтые и даже красные карточки футболистам, которые...
 
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