«Не потому что я непьющий». Лукашенко рассказал, как будет встречать Новый год

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в новогоднюю ночь будет в Беларуси «на посту». Об этом он рассказал журналистам Life .

«Пить не буду, не потому что я непьющий, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило: в течение этого срока не пить, не есть, быть на посту. Потому что в это время, когда вы беспечны, очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов, которые должен, как минимум, держать в поле зрения президент, а то и подключаться к их решению», — рассказал Александр Лукашенко.

Ранее, напомним, президент говорил , что Новый год для него давно не праздник: несмотря на то, что вся страна отмечает эту дату, ее руководство «голову должно держать на плечах».