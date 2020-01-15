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В Туркменистане бюджетников вынуждают покупать путевки для отдыха на море

15.01.2020 13:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В госучреждениях и предприятиях Туркменистана сотрудникам настоятельно рекомендуют купить путевки для отдыха в курортной зоне Аваза на побережье Каспийского моря, пишет Радио Азатлык.


Курорт Аваза в Туркменистане. Фото: wikipedia.org

По информации издания, на прошлой неделе руководители бюджетных организаций спрашивали работников, есть ли желающие поехать в Авазу на пятидневный отдых. Если таковые есть, то они должны были на следующее утро к 08:00 часам прибыть в Авазу. То есть об этом им сообщили за день около 5−6 часов.

Руководители велели желающим поехать на отдых в течение 1 часа предоставить все свои данные и записаться в список.

Но в большинстве организаций люди не готовы собраться в такие краткие срок. Тем более сами учреждения тоже не готовы к тому, чтобы отпустить работников в отпуск.

В тех случаях, когда никто не изъявляет желания покупать путевку, у бюджетников собирали деньги, чтобы возместить стоимости путевок, выделенных учреждению. Так, в одном учреждении собрали по 40 манатов (11,4 доллара). Руководители организаций передали эти деньги в профильные управления, то есть больницы передают в велаятское управление здравоохранения, школы в управление образования.

Тем, кто пытается отказаться сдавать деньги, грозят увольнением с работы.

Азатлыку не удалось получить комментарии в администрации Марыйского велаята, а также в управлениях образования и здравоохранения региона.

По словам туркменистанцев беседовавших с радио, для многих отдых в Авазе не по карману. Стоимость пятидневного отдыха обходится в среднем 2500 манатов на человека (более 700 долларов) и более чем в три раза превышает минимальную зарплату в стране.

 
 
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В госучреждениях и предприятиях Туркменистана сотрудникам настоятельно рекомендуют купить путевки для отдыха в курортной зоне Аваза на побережье Каспийского...
 
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