ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первенец - для бабушки. Почему в Казахстане и Кыргызстане старшие могут отнять ребенка у молодых родителей

15.01.2020 13:15 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Кыргызстане и Казахстане есть традиция, когда пожилые родители забирают у старшего сына первенца. Пол ребенка неважен. Его могут просто похитить, а биологической матери запретить любой контакт с ним. Это может произойти как в первый день жизни ребенка, так и спустя несколько лет. Подробнее — в материале издания «Настоящее время».


Снимок взят из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так произошло и со мной. Когда мне было два месяца, мама уехала в город сдавать экзамены, папа работал там же преподавателем. За мной остались присматривать бабушка и тетя. Родители вернулись через пару недель, но бабушка отказалась меня возвращать. Я не осознавала, что эти люди и есть мои папа и мама. Мамой я называла свою бабушку, их — «аке» (брат) и «жене» (жена брата). Им разрешали навещать меня пару раз в неделю. Отец мог общаться со мной чаще, чем мать. Он отводил меня куда-нибудь и давал матери обнимать и целовать меня. Понимая, что они делают что-то запрещенное, я кричала, билась, обзывала их и кидалась камнями. Помню, как «жена брата» плакала, когда я убегала от нее.

Когда мне было пять лет, бабушка умерла, и биологические родители забрали меня к себе. Город, где жили родители, строился для работников гидроэлектростанции, которых приглашали со всего СССР. Все они, включая кыргызов, говорили по-русски. Тогда я совсем не знала русского языка, а всех русскоговорящих считала «русскими». В селе мне говорили: «Не будешь слушаться — русские заберут и съедят тебя». В садике я боялась уснуть, чтобы меня «не съели».

Я боялась четвертого этажа, на котором мы жили, балкона и унитаза — из-за шума слива. В селе мы ходили в туалет на улице — четыре стены и дырка в полу. Одноклассник позже рассказал, что меня за глаза называли «горной Маугли».

Однако родителям пришлось приучать меня не только к унитазу, ручке и книге, но и к необходимости называть их «мама» и «папа».

Сейчас я очень близка с родителями и младшими сестрами и братом. Однако меня долго не покидало ощущение, что я не принадлежу этой семье и меня могут увезти в новую. Боялась выражать чувства к своей матери, чтобы не обидеть память бабушки. Я слышала от родственников, что мать меня «бросила», и я всю жизнь должна быть благодарна бабушке и тете.

«Родильная машина»

Традиция отдавать старшего ребенка пожилым родственникам сформировалась, когда казахи и кыргызы жили большими семьями и вели общее хозяйство с родителями мужчины.

«Во-первых, существовало распределение труда: живя в одной юрте или доме, молодые занимались скотом, строительством, более тяжелыми вещами, а старики — детьми, чаще всего — старшими. Они привязывались [к ним] и могли вовсе не возвращать их. Это ведет ко второй причине — отсутствию социализации и досуга, пожилым людям было элементарно скучно, и они развлекали себя заботой о внуках. В-третьих, в то время была высокая смертность среди детей, и свекровь не доверяла молодой невестке уход за ребенком», — объясняет антрополог Алтын Капалова.

По ее словам, в кыргызской и казахской культурах отношение к невестке — «настороженное и даже враждебное». «Само слово „келин“ („невестка“) означает „та, что пришла“, „пришлая“, „человек извне“, из другого семейства, клана, племени, — говорит Капалова. — Чтобы получить доверие, она должна была пробыть в семье долго».

«Ребенок в этой патриархальной системе считается принадлежностью семейства мужчины, а женщина больше играет роль «родильной машины». Если пара расходилась или мужчина умирал, ребенка могли не отдать матери. Проявлять чувства к ребенку при свекрови считалось неуважением. Ребенку могли сказать: «Фу, снова ты матерью пахнешь», — отмечает антрополог. Внуки также рассматриваются как трудовой ресурс. Когда уезжали дети, внуки могли помогать по хозяйству.

«Отдадим этого, себе другого родим»

У 65-летней Кундуз из Кыргызстана трое детей, старшему — 45. Однако он не считает ее матерью и почти не поддерживает с ней связь.

Кундуз похитили для замужества в 18 лет. Через два года она родила. «Не рожать целых два года после замужества в кыргызской семье в то время было преступлением. Чуть ли не каждый спрашивал, что у меня со здоровьем, почему не могу подарить мужу ребенка. Однако я не хотела близости с человеком, которого я не знала и не выбирала. К счастью, он не трогал меня без моего желания».

Еще до рождения ребенка родители мужа говорили, что заберут его. Но Кундуз надеялась уговорить мужа не отдавать ребенка. «Помню, я была на шестом месяце беременности и уговорила мужа серьезно поговорить о будущем ребенка. Он мне сказал: «Родителям же скучно, давай отдадим этого, родим себе другого». Не могу описать ощущение обиды и предательства», — вспоминает она.

Сына забрали через три месяца после рождения. Родители мужа жили далеко, и ездить к ним каждую неделю было сложно. «Но даже когда мы приезжали, я не могла долго обнимать ребенка или разговаривать с ним. Старики очень ревновали и огорчались».

Через пару лет Кундуз родила еще одного сына, но не смирились с потерей старшего. «Однажды у меня случился нервный срыв, я поехала и кричала, что сожгу их дом, если не вернут мне ребенка.

Следом приехал муж, я рыдала, он рыдал тоже. Так мы просидели у дома его родителей до вечера, потом вернулись в город растить второго ребенка и рожать третьего». Она думала о разводе, но тогда не было бы возможности видеть старшего сына: «Все бы сказали ему, что я его бросила».

Кундуз с мужем и младшими детьми приезжали в село к старшему, но дети между собой не ладили.

«Мы жили в столице, отдали младших детей в лучшие школы, музыкалку, спортивные кружки, они учили иностранные языки. А в селе, где жил старший сын, школьное образование и возможности для развития были никакими. Старший сын стеснялся младших, младшие боялись его».

«Однажды мы решили поехать в Ташкент всей семьей. Свекровь разрешила нам взять сына, но он отказался. Ему было лет 13, и он мог принимать решения. Отказался садиться в машину, накричал на нас и убежал. Всю неделю в Ташкенте я лежала в гостинице и плакала».

Аскар вернулся к родителям в 15 лет, когда поступил в техникум. Но в новой семье ему было некомфортно. «Сначала он сильно бунтовал. Однажды он разбил все фотографии, где были изображены мы с двумя младшими сыновьями».

После окончания техникума он нашел работу и переехал жить в общежитие. Сейчас Аскар женат, у него трое своих детей. Он продолжает близко общаться с бабушкой и дедушкой, а с родителями ни он, ни его дети не поддерживают связь.
«Попросил родителей вернуть его в детдом»

Серик считал себя единственным ребенком в семье, когда родители сказали, что у него есть старший брат и он скоро приедет жить к ним на север Казахстана.

«Я учился в третьем классе и никогда об этом Амире не слышал. Помню, рассказал подруге со двора, она решила, что мои родители приведут сироту из детдома. Наверное, я был больше обрадован, чем огорчен. Все-таки вдвоем веселее», — рассказывает он.


Фото: Reuters

Но весело не было. Мальчики жили в одной комнате, и у них были разные увлечения. Брата, который был старше на два года, отдали в один класс с Сериком: «Я был самым младшим в классе, он — самым старшим, при этом высокого роста и очень драчливый. Он ни с кем не разговаривал, просто дрался». «Однажды он сломал мою любимую игрушку, и я попросил родителей вернуть его в детдом. Тогда папа посадил нас и рассказал подробно про традицию казахов забирать старших внуков», — продолжает Серик.

Сейчас Серику 40 лет, и у него близкие отношения с братом: «Но чтобы поладить, понять и полюбить друг друга, потребовалось много времени».

«Отдали незамужней тете»

Розу воспитывала пожилая мать-одиночка. Она покончила с собой, когда девочке было 16 лет. Только после этого Роза узнала, что это не ее мать, а дальняя тетя.

Когда Розе был год, старейшины семейства решили забрать ее у родителей и отдать незамужней тете, которой на тот момент было за 40 лет. Женщина отказывалась брать ребенка, но его оставили у ее ворот.

«Все встало на места после этого рассказа. „Мама“ в целом была довольно холодна ко мне. А когда злилась, то отправляла меня к своим родственникам. Называла я их „дядей“ и „тетей“. Знала, что это дальние родственники по дедушкиной линии. Иногда я жила с ними и их детьми месяцами. Мама приезжала, забирала меня, а потом снова привозила», — вспоминает Роза.

Но как оказалось, это были не «дядя» и «тетя», а биологические родители Розы, к которым она переехала лишь в 16 лет.

«Расти дочкой пожилой одинокой женщины без отца — не так уж и плохо. Даже если в школе над этим шутят. Но приходить домой и заставать всегда печальную мать, которая время от времени тебя отвозит в другой конец города и оставляет у родственников на неизвестный срок — это трудно. А когда к этому добавилось еще и то, что она мне не мать, а мать и отец просто отдали ей меня и даже не боролись — я сорвалась. Три года мои „тетя“ и „дядя“, мои биологические родители, водили меня к психологу», — говорит она.

Сейчас Розе 34 года, она живет в Алматы.

«Отказалась рожать второго, пока не вернут первого»

Родители отца похитили Искена (имя изменено) из роддома. «Мама рассказывала, что плакала по ночам и переживала за мое здоровье. Я был слабый и хилый, дедушка и бабушка водили меня по „святым местам“, но ничего не помогало. Позже родители сводили к врачу, и оказалось, что у меня просто были глисты», — вспоминает он.

Его мать отказалась рожать второго ребенка, пока не вернут первого. Родителям удалось вернуть сына лишь через 5 лет под предлогом, что «он был очень одаренный, и его срочно нужно было отдавать в школу».

«Папа как южный сын не возражал, когда меня забирали, но сейчас жалеет, что пропустил мои первые слова, первые шаги, первые и важные годы моей жизни», — говорит Искен.

Его мать с севера Кыргызстана, отец — с юга. (В Кыргызстане встречается бытовой регионализм и противостояние между жителями юга и севера).

«Была семейная война. Родные отца отвернулись от него, он стал для них подкаблучником. Родственники отца называли меня „аркалык“ (так на юге Кыргызстана называют северян), хотя на севере я был „сарт“ (в Кыргызстане слово считается оскорбительным, используют его по отношению к жителям юга страны)», — рассказывает он.

«И вот я, не сарт, не аркалык, ни сельский, ни городской, скучал по бабушке и дедушке, но боялся говорить об этом и обидеть родителей. Да и они не пускали меня больше туда, думали, что снова отберут», — вспоминает 31-летний Искен.
«Все меня обманывали»

«У нее были кудрявые волосы, как у меня. У него высокий рост и нос в точности как мой. Они мне так нравились! Я мечтала и как-то понимала, что это не просто брат и его жена. В какой-то момент, лет в 10, я проверила свидетельство о рождении и поняла — это всего лишь фантазии, моими родителями указаны там пожилые и строгие родители, а не молодая и веселая пара, которая с нежностью смотрела на меня», — вспоминает Асем из Казахстана.

Она росла у бабушки и дедушки в том же городе, где жили и ее биологические родители. У родителей отца было трое взрослых сыновей, и им очень хотелось иметь дочь. Когда у старшего сына родилась девочка, они сразу предложили забрать ее.

Эльмира, мать Асем, говорит, что жалеет о своем решении, но на тот момент их с мужем убедили, что так лучше для ребенка. «У казахов не принято перечить свекру и свекрови, а тут еще и такие люди были — люди науки и искусства. Я страшно комплексовала перед ними, я не была в этом прокачена. Им было по 43 года, оба уважаемые руководители, с деньгами, связями, в хорошей форме, любят и поддерживают друг друга. У них просторная квартира в центре города, машины, много свободного времени. А мне был 21 год, мужу — 20, когда родилась Асем. Мы учились, снимали квартиру, подрабатывали как могли. Еще родите, вы молоды, сказали они».

Каждую неделю «старшие братья» Асем приходили в гости к ним со своими женами и детьми. У самого старшего детей не было. Он и его жена уделяли ей больше всего внимания — забирали из садика, когда ее «родители» задерживались на работе, часто приходили на утренники в школе, «могли без осуждения выслушать об ее влюбленностях, переживаниях и мечтаниях».

Девочку воспитывали строго, ее день был расписан даже в выходные — она ходила на балет, на пианино, на хор, в конно-спортивную школу, читала книги с дедушкой, пересказывала бабушке, втроем играли в шахматы, готовились к олимпиадам, они следили за ее питанием и здоровьем, с детства она знала диеты и названия лекарств. «Они были удушающе гиперзаботливы, но не сказать, что ласковы и мягки, ко всему относились серьезно. Но я благодарна им за дисциплину. Правда, раньше много раз хотелось убежать из дома из-за всего этого».

Когда Асем исполнилось 14 лет, у «брата с женой» родилась дочь. Она расстроилась, узнав эту новость, и убежала из дома. После этого Асем рассказали, что ее удочерили. «Для меня это не стало шоком. Просто меня огорчило, что я как будто бы чувствовала, понимала это и, может, даже слышала, но все меня обманывали».

Сейчас она живет отдельно. Семья также собирается у бабушки и дедушки дома, она также называет их «мамой» и «папой», навещает «брата» с «его женой», а иногда присматривает за сестрой.

«Насилие с последствиями»

«Если ребенок растет с бабушкой по согласию с родителями — это одно. А когда мать не имеет возможности даже видеть его — это насилие со всеми вытекающими последствиями», — объясняет психотерапевт Диана Похилько.

Даже если условия у бабушки и дедушки были замечательными, то это рано или поздно закончится, продолжает доктор: «Но вдруг оказывается, что „мама“ и „папа“ совсем не они. Это потеря привычного мира с его укладом, потеря самоидентичности, потеря себя. Ребенок отдаляется, ведь для него это как предательство — все знали и молчали. Это очень глубоко ранит».

Дальнейшая адаптация в семье родителей довольно сложная, отмечает Похилько: «Они и не родные, и не чужие. Особенно если есть уже младшие братья и сестры, которые росли в семье. Младшим детям трудно принять неожиданно возникшего старшего ребенка, а ему обидно, что его отдали, и он не имел доступа к своим близким».

Ревность, злость, печаль, одиночество, вина, стыд, обида и страх — это, по словам доктора, перечень всплывающих в терапии тем, которыми сопровождается подобная детская травма.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этих странах есть традиция, когда пожилые родители забирают у старшего сына первенца. Пол ребенка неважен. Его могут просто похитить, а биологической матери...
 
Новости дня
Новости культуры
 
У Быхаве сустрэлі Стары Новы год і адсвяткавалі Калядкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика