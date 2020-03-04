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Кина не будет? Съемки постапокалипсиса напугали жителей Барановичей и взволновали чиновников

04.03.2020 07:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Режиссер Антон Бойко приступил к съемкам первого белорусского фантастического боевика в стилистике нуар. Как и планировалось, главную съемочную локацию обустраивают в Барановичах. Съемочная группа надеялась на помощь региональных и городских властей, однако теперь формулировка поменялась на «лишь бы не мешали», пишет «Брестская газета».


Кадр из тизера картины «Странник. Начало пути». На фото — актер кино Андрей Мельников

Первый рабочий день группы был посвящен съемкам тизера (рекламного ролика) к будущей трилогии «Странник». Картина некоммерческая, нетипичная для белорусского кино, создается совместными усилиями профессионалов киноиндустрии и простых любителей кино: горожане помогают с реквизитом, участвуют в массовке, поддерживают съемочную группу.

Фильм снимается при поддержке Белорусского союза кинематографистов.

Атмосфера на съемочной локации воссоздана в лучших традициях киношного постапокалипсиса — разруха, нуар и безысходность. Для тизера были отсняты сцены жизни людей, переживших конец света. И, видимо, на некоторых жителей Барановичей, случайно оказавшихся у съемочной площадки, увиденное произвело неизгладимое впечатление.

«Нам сказали, что некие представители религиозных общин восприняли наши съемки превратно, — рассказал Антон Бойко, режиссер картины. — Якобы от них были звонки „во власть“ по поводу того, что мы — секта и проводим сатанинский ритуал со свечами, детей к крестам привязываем, снимаем голых женщин. Что тут скажешь… у людей богатая фантазия!»

Планируя съемки в Барановичах, режиссер картины надеялся на сотрудничество с местными властями. Дело-то хорошее и имиджевое для региона: картина уникальная, будет участвовать в международных конкурсах, выйдет в прокат и имеет все шансы внести город в историю белорусского кино. Однако оказалось, что руководство региона съемкам не радо.

«Сначала мне позвонили жители региона, которые поддержали наш проект, рассказали, что „земля районная слухами полнится“ — и слухи ужасающие. Я обратился в районный отдел идеологии, чтобы прояснить ситуацию. Разговаривали со мной странно и поначалу с неким высокомерием, мол, кто такой, что вы там „творите“, почему не согласовали с зампредом. Послушайте, я не первый день в кино. Ни единый закон мы не нарушили и вообще не обязаны просить одобрения, хотя и обращались за поддержкой к местным властям и готовы были предоставить любую информацию о картине. У кого я обязан что-то спрашивать и согласовывать? Посмотрите мировое кино: Лос-Анджелес разрушали тысячу раз, в Вашингтоне взрывали Белый дом, президентов в картинах убивали… а у нас разрешение нужно, чтобы снять эпизод на частной собственности! Мои прошлые работы всегда были направлены на увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, я всегда старался представить нашу страну на международных кинофестивалях, рассказать о культуре нашего народа, но нынешняя ситуация вызывает недоумение. Это печально», — говорит режиссер.

 
 
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«Разговаривали со мной странно и поначалу с неким высокомерием, мол, кто такой, что вы там "творите", почему не согласовали с зампредом. Послушайте, я не первый день в...
 
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