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"Маладыя таленты Беларусі" впервые оценивают через экран телевизора

16.04.2020 22:27 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Впервые через экран телевизора оценивают и "Маладыя таленты Беларусі". В двух студиях Дома радио на Красной, 4 сегодня прошел второй тур республиканского радиоконкурса. Жюри параллельно отсматривало выступления эстрадных исполнителей и инструменталистов. Всего в конкурсном листе - 243 заявки. Вокальные эксперты во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным слушали исполнения песен наших авторов. В основном - произведения белорусскоязычные. 

Результаты тура опубликуют уже завтра на сайте Первого национального канала Белорусского радио. Третий - финальный - этап проведут в таком же видеоформате в конце следующей недели.

 
 
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Впервые через экран телевизора оценивают и "Маладыя таленты Беларусі". В двух студиях Дома радио на Красной, 4 сегодня прошел второй тур республиканского...
 
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