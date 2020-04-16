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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Маладыя таленты Беларусі" впервые оценивают через экран телевизора Впервые через экран телевизора оценивают и "Маладыя таленты Беларусі". В двух студиях Дома радио на Красной, 4 сегодня прошел второй тур республиканского...

Впервые через экран телевизора оценивают и "Маладыя таленты Беларусі". В двух студиях Дома радио на Красной, 4 сегодня прошел второй тур республиканского радиоконкурса. Жюри параллельно отсматривало выступления эстрадных исполнителей и инструменталистов. Всего в конкурсном листе - 243 заявки. Вокальные эксперты во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным слушали исполнения песен наших авторов. В основном - произведения белорусскоязычные.Результаты тура опубликуют уже завтра на сайте Первого национального канала Белорусского радио. Третий - финальный - этап проведут в таком же видеоформате в конце следующей недели.