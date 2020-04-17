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Большой театр Беларуси вошел в топ-3 лучших оперных театров СНГ

17.04.2020 13:30 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Рейтинг составил портал ТурСтат, исследуя популярность подмостков и предложений онлайн-трансляций. На первом месте оказался Большой в Москве, а на третьем - Казахский театр оперы и балета имени Абая в Алматы.
 
 
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Рейтинг составил портал ТурСтат, исследуя популярность подмостков и предложений онлайн-трансляций. На первом месте оказался Большой в Москве, а на третьем -...
 
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