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Большой театр Беларуси вошел в топ-3 лучших оперных театров СНГ
17.04.2020 13:30 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTРейтинг составил портал ТурСтат, исследуя популярность подмостков и предложений онлайн-трансляций. На первом месте оказался Большой в Москве, а на третьем - Казахский театр оперы и балета имени Абая в Алматы.
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Рейтинг составил портал ТурСтат, исследуя популярность подмостков и предложений онлайн-трансляций. На первом месте оказался Большой в Москве, а на третьем -...
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