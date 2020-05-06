Судьба невернувшихся. Как узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне

Источник материала: Tut.by

Каждый год жители постсоветского пространства направляют тысячи заявок в разные инстанции, пытаясь установить судьбы своих близких, погибших или пропавших в ходе Второй мировой войны. Согласно боевым донесениям, за годы войны в списки пропавших без вести попали 4,5 млн воинов Красной Армии.



Фото: Aleksey Skorobogatko, bbc.com

Но почти ничего неизвестно и о судьбах многих погибших: ни место захоронения, ни боевой путь, ни место гибели. Как стало известно позже, большая часть из них попала в плен, но судьбы более 1 млн человек так и не удалось установить, они до сих пор числятся пропавшими без вести. Раньше, чтобы найти эти сведения, нужно было писать запрос в военкоматы и архивы, но такие заявки возвращались без ответа. Сейчас — по мере оцифровки различных военных архивов — появляются возможности найти недостающую информацию в интернете.

Би-би-си рассказывает, какие сайты могут помочь узнать больше солдатах и офицерах Красной армии, погибших или пропавших без вести в ходе Второй мировой войны.

Первый шаг

Начать стоит с базы данных «Мемориала» . Там собраны донесения боевых частей о потерях, «похоронки», бумаги госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных, а также данные о некоторых братских и индивидуальных могилах советских солдат и офицеров.

На сайте подробно объясняется, как пользоваться базой. Но главный совет — не заполнять все строки поиска. Нужно иметь в виду, что во время войны фамилию, имя и другие данные солдата могли вписать в документы с искажением из-за спешки или ошибки.

Специалисты по поиску пропавших без вести солдат советуют для начала ввести только фамилию и имя, а потом «просеивать» список однофамильцев, исходя из дополнительных сведений, которые у вас есть. Если такой поиск не дает результатов, имеет смысл попробовать проверить созвучные фамилии и имена. Писари могли случайно исказить фамилию бойца при неоднократном переоформлении бумаг.

Вот, например, как искала своего деда — Павла Агеечкина — его внучка.

«Многие документы во время войны писали от руки, все зависело от почерка писавшего. И прочитать можно было — АЧИчкин, АГИчкин, АНЕчкин и т.д. Зная эту особенность, я нашла его на ОБД МЕМОРИАЛ. Там он записан как АГИчкин. Там же приложена анкета из военкомата, в ней же записана и моя бабушка (жена деда) под фамилией АНЕчкина Мария Васильевна», — рассказывает внучка красноармейца Наталья Шустова.

Оцифровка архивов продолжается, поэтому, если в этот раз найти нужную информацию не удалось, есть смысл попытаться вернуться к поиску через полгода.

Нередко благодаря базе «Мемориала» удается узнать судьбу человека буквально за несколько минут. Но иногда недостающую информацию приходится собирать по крупицам из множества мест.

Боевой путь



Фото: Aleksey Skorobogatko, bbc.com

Многое можно выяснить из наградных листов. Информация об орденах и медалях, которые получали красноармейцы, собрана на сайте «Подвиг народа» (там можно почитать о наградах не только погибших солдат и офицеров, но и тех, кто остался в живых).

Но большинство из тех, кто погиб в 1941—1942 годах, не имели наград. Чтобы установить их судьбу, придется провести небольшое историческое исследование, сопоставляя факты из биографии человека с событиями на конкретных участках фронтов и историями отдельных подразделений.

Восстановить боевой путь человека можно, узнав, в каких именно подразделениях они служили. Если дома сохранились письма стоит попытаться прочитать номер полевой почтовой станции (ППС) на штемпеле конверта. По нему можно установить номер дивизии или полка, в которых служил человек.

Справочник расшифровки почтовых станций есть на сайте «Солдат» . Узнав номер полка, можно прочитать об операциях, в которых он участвовал. Сведения об этом доступны на сайте, посвященном Красной Армии .

Раненные, пленные, партизаны

На каждого, кто попадал в госпиталь во время войны, заводили специальную карточку. В ней указывалось, какое именно ранение получил человек, где и как он лечился и куда был направлен после выписки. Эти карточки сейчас находятся в архиве военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге.

Этот архив не оцифрован, поэтому придется отправлять бумажный запрос по адресу: Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) 191 180 г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2.

Люди, составлявшие такие запросы, советуют отправлять заявку заказным письмом с уведомлением — это существенно снижает вероятность того, что бумага затеряется. Ответ стоит ждать примерно через полгода.

В этом или любых других запросах желательно сообщить всю известную о родственнике информацию — фамилию, имя, отчество, год и место рождения, место призыва, номер военной части, где проходил службу, воинское звание, дату последнего письма и любые сведения, которые могут помочь сузить область поиска.

Если человек воевал в составе партизанских отрядов; был освобожден из плена и проходил фильтрационные лагеря НКВД; во время войны был насильственно увезен на работу в Германию, то тоже придется отправлять запрос. Что именно делать, описано на сайте Федерального архивного агенства России (сведения о партизанах вы также можете найти на сайте «Партизаны Беларуси» . — Прим. TUT.BY).

Информацию о тех, кто был в плену или на принудительных работах в Германии, также можно поискать на сайте Объединения «Саксонские мемориалы» в память жертвам политического террора, г. Дрезден и Международной Службы Розыска в г. Бад Арользене .

Если после всего этого поиск информации зашел в тупик, есть еще одна надежда.

Живые поисковики

Одним из важных источников информации о погибших и пропавших без вести в годы войны солдатах стали поисковики. Так называют добровольцев, занимающихся поиском останков солдат, которые погибли в ходе Второй мировой войны. Тела сотен тысяч таких воинов не были похоронены после окончания боев, и их останки до сих пор находятся на местах сражений.

Несколько раз в год поисковики выезжают в эти места, ищут погибших и пытаются установить их личности. Имена всех опознанных бойцов есть в книгах «Имена из солдатских медальонов», правда просматривать списки придется на сайте каждого тома вручную.

Также узнать, не нашли ли поисковики вашего пропавшего или погибшего родственника, можно на сайте Всеросийского информационно-поискового центра .